صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط (42.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر بحوزة مواطن في محافظة جدة، مخبَّأة بطريقة سرية في مركبته، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن لحيازته 42.5 كيلوجرام من "الحشيش" في جدة
مخبأة بطريقة سرية في مركبته
صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط (42.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر بحوزة مواطن في محافظة جدة، مخبَّأة بطريقة سرية في مركبته، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.مكافحة المخدرات حشيش
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"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن لحيازته 42.5 كيلوجرام من "الحشيش" في جدةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-04
04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
09:30 PM
اخر تعديل
04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:06 PM
"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن لحيازته 42.5 كيلوجرام من "الحشيش" في جدة
مخبأة بطريقة سرية في مركبته
صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط (42.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر بحوزة مواطن في محافظة جدة، مخبَّأة بطريقة سرية في مركبته، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
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