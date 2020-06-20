قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبد العزيز المغلوث، مدير شرطة محافظة أحد رفيدة العميد محمد يحيى البناوي؛ رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.
مدير شرطة عسير يقلّد "الينبعاوي" رتبة عميد
قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبد العزيز المغلوث، مدير شرطة محافظة أحد رفيدة العميد محمد يحيى البناوي؛ رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.
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مدير شرطة عسير يقلّد "الينبعاوي" رتبة عميدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-20
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
02:25 PM
مدير شرطة عسير يقلّد "الينبعاوي" رتبة عميد
قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبد العزيز المغلوث، مدير شرطة محافظة أحد رفيدة العميد محمد يحيى البناوي؛ رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.
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