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درجات حرارة دون الصفر بداية من الأحد وتقرير مرتقب من "الأرصاد"

المركز توقع أن تشهد مناطق عدة تساقطًا للثلوج

قال المركز الوطني للأرصاد اليوم إنه من المتوقع وصول درجات حرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وتوقع المركز أن تشهد هذه المناطق تساقطًا للثلوج، مشيرًا إلى أنه سيكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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درجات حرارة دون الصفر بداية من الأحد وتقرير مرتقب من "الأرصاد"
سبق

قال المركز الوطني للأرصاد اليوم إنه من المتوقع وصول درجات حرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وتوقع المركز أن تشهد هذه المناطق تساقطًا للثلوج، مشيرًا إلى أنه سيكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
03:07 PM

درجات حرارة دون الصفر بداية من الأحد وتقرير مرتقب من "الأرصاد"

المركز توقع أن تشهد مناطق عدة تساقطًا للثلوج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المركز الوطني للأرصاد اليوم إنه من المتوقع وصول درجات حرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وتوقع المركز أن تشهد هذه المناطق تساقطًا للثلوج، مشيرًا إلى أنه سيكشف عن التفاصيل في وقت لاحق.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,672

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