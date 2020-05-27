النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

المملكة تتخطى الـ50 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

بعدما أظهرت تحديثات "الصحة" تسجيل 2572 حالة شفاء جديدة

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ50 ألفاً، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 51022 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 2572 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 51022 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تتخطى الـ50 ألف متعافٍ من فيروس كورونا
سبق

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ50 ألفاً، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 51022 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 2572 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 51022 حالة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
03:47 PM

المملكة تتخطى الـ50 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

بعدما أظهرت تحديثات "الصحة" تسجيل 2572 حالة شفاء جديدة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,386

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ50 ألفاً، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 51022 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 2572 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 51022 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,557
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,839
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,874
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,645

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة