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ينبع الصناعية: إدارة ذكية لقياس مستوى النفايات في الحاويات لتقليل التلوث

تتواصل آلياً بمركبات لنقلها وتفريغها في الوقت المناسب بمواقعها المخصصة

دشّنت الهيئة الملكية بينبع الأنظمة الذكية لإدارة النفايات بمدينة ينبع الصناعية، والتي تقوم بقياس مستوى النفايات داخل الحاويات، وتتواصل آلياً بمركبات لنقلها وتفريغها في الوقت المناسب، وفي الموقع المخصص للتخلص منها، وفق أعلى المعايير البيئية؛ مما يقلل التلوث الذي يسببه تراكم تلك المخلفات واستهلاك الطاقة والوقود في حركة مركبات نقل وتفريع النفايات، وتطبيق لأعلى معايير السلامة للمحافظة على البيئة والمظهر العام للمدينة.

ومن المتوقع أن يُحدث تطبيق هذا النظام نقلةً نوعية في آلية التعامل مع النفايات المختلفة، ويندرج هذا المشروع ضمن مبادرات الهيئة الملكية بينبع لمشروع المدينة الذكية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة.

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ينبع الصناعية: إدارة ذكية لقياس مستوى النفايات في الحاويات لتقليل التلوث
سبق

دشّنت الهيئة الملكية بينبع الأنظمة الذكية لإدارة النفايات بمدينة ينبع الصناعية، والتي تقوم بقياس مستوى النفايات داخل الحاويات، وتتواصل آلياً بمركبات لنقلها وتفريغها في الوقت المناسب، وفي الموقع المخصص للتخلص منها، وفق أعلى المعايير البيئية؛ مما يقلل التلوث الذي يسببه تراكم تلك المخلفات واستهلاك الطاقة والوقود في حركة مركبات نقل وتفريع النفايات، وتطبيق لأعلى معايير السلامة للمحافظة على البيئة والمظهر العام للمدينة.

ومن المتوقع أن يُحدث تطبيق هذا النظام نقلةً نوعية في آلية التعامل مع النفايات المختلفة، ويندرج هذا المشروع ضمن مبادرات الهيئة الملكية بينبع لمشروع المدينة الذكية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
11:41 AM

ينبع الصناعية: إدارة ذكية لقياس مستوى النفايات في الحاويات لتقليل التلوث

تتواصل آلياً بمركبات لنقلها وتفريغها في الوقت المناسب بمواقعها المخصصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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دشّنت الهيئة الملكية بينبع الأنظمة الذكية لإدارة النفايات بمدينة ينبع الصناعية، والتي تقوم بقياس مستوى النفايات داخل الحاويات، وتتواصل آلياً بمركبات لنقلها وتفريغها في الوقت المناسب، وفي الموقع المخصص للتخلص منها، وفق أعلى المعايير البيئية؛ مما يقلل التلوث الذي يسببه تراكم تلك المخلفات واستهلاك الطاقة والوقود في حركة مركبات نقل وتفريع النفايات، وتطبيق لأعلى معايير السلامة للمحافظة على البيئة والمظهر العام للمدينة.

ومن المتوقع أن يُحدث تطبيق هذا النظام نقلةً نوعية في آلية التعامل مع النفايات المختلفة، ويندرج هذا المشروع ضمن مبادرات الهيئة الملكية بينبع لمشروع المدينة الذكية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة.

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