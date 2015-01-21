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واشنطن وأنقرة تبحثان الانسحاب من سوريا

الخارجية التركية تتكتّم على التفاصيل

أعلن مصدر بوزارة الخارجية التركية، أن الوزير مولود جاويش أوغلو بحث مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، عملية الانسحاب من سوريا والعلاقات الثنائية، في مكالمة هاتفية اليوم (الاثنين).

ووفقًا لـ"رويترز": لم يكشف المصدر مزيدًا من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي عزم واشنطن سحب القوات من سوريا؛ في تحول مفاجئ في السياسة الأمريكية، ويتواصل البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي بشأن خطة الانسحاب ومحاربة فلول تنظيم داعش "الإرهابي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن وأنقرة تبحثان الانسحاب من سوريا
سبق

أعلن مصدر بوزارة الخارجية التركية، أن الوزير مولود جاويش أوغلو بحث مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، عملية الانسحاب من سوريا والعلاقات الثنائية، في مكالمة هاتفية اليوم (الاثنين).

ووفقًا لـ"رويترز": لم يكشف المصدر مزيدًا من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي عزم واشنطن سحب القوات من سوريا؛ في تحول مفاجئ في السياسة الأمريكية، ويتواصل البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي بشأن خطة الانسحاب ومحاربة فلول تنظيم داعش "الإرهابي".

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
09:16 PM

واشنطن وأنقرة تبحثان الانسحاب من سوريا

الخارجية التركية تتكتّم على التفاصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مصدر بوزارة الخارجية التركية، أن الوزير مولود جاويش أوغلو بحث مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، عملية الانسحاب من سوريا والعلاقات الثنائية، في مكالمة هاتفية اليوم (الاثنين).

ووفقًا لـ"رويترز": لم يكشف المصدر مزيدًا من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي عزم واشنطن سحب القوات من سوريا؛ في تحول مفاجئ في السياسة الأمريكية، ويتواصل البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي بشأن خطة الانسحاب ومحاربة فلول تنظيم داعش "الإرهابي".

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