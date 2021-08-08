أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية
"الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وسيول
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن -بمشيئة الله- أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وسيول، وشبه انعدامٍ في الرؤية.
ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً- مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-08
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن -بمشيئة الله- أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وسيول، وشبه انعدامٍ في الرؤية.
ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً- مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
10:23 AM
أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية
"الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وسيول
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن -بمشيئة الله- أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وسيول، وشبه انعدامٍ في الرؤية.
ويشمل التنبيه -الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً- مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.