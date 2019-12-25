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الرياض تغادر قائمة "الأدنى بدرجات الحرارة" والقريات تتصدر بدرجتين

المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: طريف سجلت 4 وتلتها أبها وحائل

سجلت القريات أدنى درجات حرارة اليوم بدرجتين، تلتها طريف بـ4 درجات؛ فيما خرجت الرياض من القائمة التي تواجدت فيها أمس وأمس الأول.

وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ فقد جاءت حائل في المرتبة الثالثة بـ9 درجات، تلتها أبها بنفس الدرجة.

الرياض القريات حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تغادر قائمة "الأدنى بدرجات الحرارة" والقريات تتصدر بدرجتين
سبق

سجلت القريات أدنى درجات حرارة اليوم بدرجتين، تلتها طريف بـ4 درجات؛ فيما خرجت الرياض من القائمة التي تواجدت فيها أمس وأمس الأول.

وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ فقد جاءت حائل في المرتبة الثالثة بـ9 درجات، تلتها أبها بنفس الدرجة.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
11:32 AM

الرياض تغادر قائمة "الأدنى بدرجات الحرارة" والقريات تتصدر بدرجتين

المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: طريف سجلت 4 وتلتها أبها وحائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت القريات أدنى درجات حرارة اليوم بدرجتين، تلتها طريف بـ4 درجات؛ فيما خرجت الرياض من القائمة التي تواجدت فيها أمس وأمس الأول.

وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ فقد جاءت حائل في المرتبة الثالثة بـ9 درجات، تلتها أبها بنفس الدرجة.

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