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"أرامكو" الأكثر نشاطاً.. "سوق الأسهم" يغلق مرتفعاً عند 8253.43 نقطة

التداولات 6 مليارات ريال لأكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها 100 ألف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 56.04 نقطة ليقفل عند مستوى 8253.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ستة مليارات ريال، وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ضمن الأكثر نشاطاً بالكمية وفي القيمة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، ومتلايف إيه أي جي العربي، وجدوى ريت السعودية، ودور، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أرامكو السعودية، وولاء، ومجموعة صافولا، والمملكة، وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و2.78%.

وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، وبترو رابع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والإنماء، وبترو رابغ الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 39.26 نقطة ليقفل عند مستوى 6599.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1073 صفقة.

أرامكو مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" الأكثر نشاطاً.. "سوق الأسهم" يغلق مرتفعاً عند 8253.43 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 56.04 نقطة ليقفل عند مستوى 8253.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ستة مليارات ريال، وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ضمن الأكثر نشاطاً بالكمية وفي القيمة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، ومتلايف إيه أي جي العربي، وجدوى ريت السعودية، ودور، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أرامكو السعودية، وولاء، ومجموعة صافولا، والمملكة، وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و2.78%.

وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، وبترو رابع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والإنماء، وبترو رابغ الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 39.26 نقطة ليقفل عند مستوى 6599.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1073 صفقة.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
04:10 PM

"أرامكو" الأكثر نشاطاً.. "سوق الأسهم" يغلق مرتفعاً عند 8253.43 نقطة

التداولات 6 مليارات ريال لأكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها 100 ألف صفقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,731

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 56.04 نقطة ليقفل عند مستوى 8253.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ستة مليارات ريال، وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ضمن الأكثر نشاطاً بالكمية وفي القيمة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 15 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، ومتلايف إيه أي جي العربي، وجدوى ريت السعودية، ودور، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أرامكو السعودية، وولاء، ومجموعة صافولا، والمملكة، وأسمنت تبوك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و2.78%.

وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، وبترو رابع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والإنماء، وبترو رابغ الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 39.26 نقطة ليقفل عند مستوى 6599.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1073 صفقة.

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