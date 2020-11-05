أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سويسرا بجميع المواطنين المتواجدين في الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف. وطالبت السفارة التواصل معها عبر رقم الهاتف المعلن في البيان. وفيما يلي نص بيان السفارة:

سفارة المملكة بسويسرا تدعو السعوديين للابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب استخدام المواصلات العامة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-05 أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سويسرا بجميع المواطنين المتواجدين في الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف.

وطالبت السفارة التواصل معها عبر رقم الهاتف المعلن في البيان.

وفيما يلي نص بيان السفارة:

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 06:23 PM

سفارة المملكة بسويسرا تدعو السعوديين للابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب استخدام المواصلات العامة طالبتهم التواصل معها عبر الهاتف عند الضرورة





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أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سويسرا بجميع المواطنين المتواجدين في الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف.

وطالبت السفارة التواصل معها عبر رقم الهاتف المعلن في البيان.

وفيما يلي نص بيان السفارة: