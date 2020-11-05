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سفارة المملكة بسويسرا تدعو السعوديين للابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب استخدام المواصلات العامة

طالبتهم التواصل معها عبر الهاتف عند الضرورة

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سويسرا بجميع المواطنين المتواجدين في الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف.
وطالبت السفارة التواصل معها عبر رقم الهاتف المعلن في البيان.
وفيما يلي نص بيان السفارة:

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سفارة المملكة بسويسرا تدعو السعوديين للابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب استخدام المواصلات العامة
سبق

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سويسرا بجميع المواطنين المتواجدين في الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف.
وطالبت السفارة التواصل معها عبر رقم الهاتف المعلن في البيان.
وفيما يلي نص بيان السفارة:

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
06:23 PM

سفارة المملكة بسويسرا تدعو السعوديين للابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب استخدام المواصلات العامة

طالبتهم التواصل معها عبر الهاتف عند الضرورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,444

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سويسرا بجميع المواطنين المتواجدين في الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف.
وطالبت السفارة التواصل معها عبر رقم الهاتف المعلن في البيان.
وفيما يلي نص بيان السفارة:

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