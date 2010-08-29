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"زمان" يصدر توجيهًا بالخروج المبكر لمنسوبات "تقويم التعليم"

حرصًا على مصلحة أبناء منسوبات الهيئة في المرحلة الابتدائية

وجَّه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، توجيهًا بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر عند الساعة الثانية ظهرًا لمدة 7 أسابيع، تبدأ من 11/ 1/ 1442هـ الموافق30/ 8/ 2020م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 28/ 2/ 1442ه الموافق 15/ 10/ 2020م.

وجاءت هذه اللفتة إيمانًا من الهيئة بأهمية دور الأم الفاعل في بناء وتعلم أبنائها، في ظل الظروف الراهنة، وبناء على ما أعلنته وزارة التعليم ببدء اليوم الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عند الساعة الثالثة مساء.

وقدم "زمان" التهنئة لطلاب التعليم العام وذويهم بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرارًا باعتماد التعليم عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى في بداية العام الدراسي الحالي.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زمان" يصدر توجيهًا بالخروج المبكر لمنسوبات "تقويم التعليم"
سبق

وجَّه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، توجيهًا بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر عند الساعة الثانية ظهرًا لمدة 7 أسابيع، تبدأ من 11/ 1/ 1442هـ الموافق30/ 8/ 2020م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 28/ 2/ 1442ه الموافق 15/ 10/ 2020م.

وجاءت هذه اللفتة إيمانًا من الهيئة بأهمية دور الأم الفاعل في بناء وتعلم أبنائها، في ظل الظروف الراهنة، وبناء على ما أعلنته وزارة التعليم ببدء اليوم الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عند الساعة الثالثة مساء.

وقدم "زمان" التهنئة لطلاب التعليم العام وذويهم بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرارًا باعتماد التعليم عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى في بداية العام الدراسي الحالي.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
10:53 PM

"زمان" يصدر توجيهًا بالخروج المبكر لمنسوبات "تقويم التعليم"

حرصًا على مصلحة أبناء منسوبات الهيئة في المرحلة الابتدائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجَّه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، توجيهًا بالسماح لمنسوبات الهيئة اللاتي لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية بالخروج المبكر عند الساعة الثانية ظهرًا لمدة 7 أسابيع، تبدأ من 11/ 1/ 1442هـ الموافق30/ 8/ 2020م، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 28/ 2/ 1442ه الموافق 15/ 10/ 2020م.

وجاءت هذه اللفتة إيمانًا من الهيئة بأهمية دور الأم الفاعل في بناء وتعلم أبنائها، في ظل الظروف الراهنة، وبناء على ما أعلنته وزارة التعليم ببدء اليوم الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عند الساعة الثالثة مساء.

وقدم "زمان" التهنئة لطلاب التعليم العام وذويهم بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرارًا باعتماد التعليم عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى في بداية العام الدراسي الحالي.

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