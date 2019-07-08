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هنا تسعيرة رسوم المواقف الآلية الذكية للسيارات بمكة.. تعرَّف عليها

مكوَّنة من ثلاثة عشر طابقًا وتستوعب 550 موقفًا

حددت أمانة العاصمة المقدسة رسوم المواقف الآلية الذكية للسيارات بحي السليمانية بمكة المكرمة، المكوَّنة من ثلاثة عشر طابقًا، وتستوعب 550 موقفًا، ووجّه الأمين بالتشغيل التجريبي لها أمس الأول.

وأظهرت التسعيرة رسوم مواقف السيارات على ثلاث فئات، وجاءت على النحو الآتي:
الساعة الواحدة بخمسة ريالات، ومن ساعة واحدة إلى أربع ساعات بـ15 ريالاً، ومن أربع ساعات إلى أربع وعشرين ساعة بـ50 ريالاً.

وتتميز المواقف الذكية التي تتخذ من حي السليمانية مقرًّا لها في مبنى مكون من 13 طابقًا بأنها تحتوي على 10 بوابات لاستقبال المركبات، بما في ذلك بوابات الخروج، وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف يتم إدخالها بشكل آلي، ويتم قياس وزنها وحجمها آليًّا، وإيداعها المكان المخصص داخل المواقف.

وكان أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد تفقد أمس الأول مشروع المواقف الآلية الذكية الواقعة في حي السليمانية بمكة المكرمة.

ويتكون ‏مشروع المواقف الآلية الذكية من 13 طابقًا، و550 موقفًا، و10 مداخل ومخارج للمبنى. كما توجد صالات للانتظار، وصالة عزاء، ومرافق (دورات مياه) لخدمة الزوار والمعزين.


‏وتتم آلية تشغيل مشروع المواقف الآلية فور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف؛ إذ يجري إدخال مركبته بشكل آلي، ويقاس وزنها وحجمها آليًّا، ويتم إيداعها المكان المخصص داخل المواقف في غضون مدة وجيزة عبر غرفة التحكم.

وقد وجَّه "القويحص" ضمن الجولة التفقدية بتشغيل مشروع المواقف الآلية الذكية تجريبيًا.

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هنا تسعيرة رسوم المواقف الآلية الذكية للسيارات بمكة.. تعرَّف عليها
سبق

حددت أمانة العاصمة المقدسة رسوم المواقف الآلية الذكية للسيارات بحي السليمانية بمكة المكرمة، المكوَّنة من ثلاثة عشر طابقًا، وتستوعب 550 موقفًا، ووجّه الأمين بالتشغيل التجريبي لها أمس الأول.

وأظهرت التسعيرة رسوم مواقف السيارات على ثلاث فئات، وجاءت على النحو الآتي:
الساعة الواحدة بخمسة ريالات، ومن ساعة واحدة إلى أربع ساعات بـ15 ريالاً، ومن أربع ساعات إلى أربع وعشرين ساعة بـ50 ريالاً.

وتتميز المواقف الذكية التي تتخذ من حي السليمانية مقرًّا لها في مبنى مكون من 13 طابقًا بأنها تحتوي على 10 بوابات لاستقبال المركبات، بما في ذلك بوابات الخروج، وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف يتم إدخالها بشكل آلي، ويتم قياس وزنها وحجمها آليًّا، وإيداعها المكان المخصص داخل المواقف.

وكان أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد تفقد أمس الأول مشروع المواقف الآلية الذكية الواقعة في حي السليمانية بمكة المكرمة.

ويتكون ‏مشروع المواقف الآلية الذكية من 13 طابقًا، و550 موقفًا، و10 مداخل ومخارج للمبنى. كما توجد صالات للانتظار، وصالة عزاء، ومرافق (دورات مياه) لخدمة الزوار والمعزين.


‏وتتم آلية تشغيل مشروع المواقف الآلية فور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف؛ إذ يجري إدخال مركبته بشكل آلي، ويقاس وزنها وحجمها آليًّا، ويتم إيداعها المكان المخصص داخل المواقف في غضون مدة وجيزة عبر غرفة التحكم.

وقد وجَّه "القويحص" ضمن الجولة التفقدية بتشغيل مشروع المواقف الآلية الذكية تجريبيًا.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
12:40 AM

هنا تسعيرة رسوم المواقف الآلية الذكية للسيارات بمكة.. تعرَّف عليها

مكوَّنة من ثلاثة عشر طابقًا وتستوعب 550 موقفًا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
13,270

حددت أمانة العاصمة المقدسة رسوم المواقف الآلية الذكية للسيارات بحي السليمانية بمكة المكرمة، المكوَّنة من ثلاثة عشر طابقًا، وتستوعب 550 موقفًا، ووجّه الأمين بالتشغيل التجريبي لها أمس الأول.

وأظهرت التسعيرة رسوم مواقف السيارات على ثلاث فئات، وجاءت على النحو الآتي:
الساعة الواحدة بخمسة ريالات، ومن ساعة واحدة إلى أربع ساعات بـ15 ريالاً، ومن أربع ساعات إلى أربع وعشرين ساعة بـ50 ريالاً.

وتتميز المواقف الذكية التي تتخذ من حي السليمانية مقرًّا لها في مبنى مكون من 13 طابقًا بأنها تحتوي على 10 بوابات لاستقبال المركبات، بما في ذلك بوابات الخروج، وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف يتم إدخالها بشكل آلي، ويتم قياس وزنها وحجمها آليًّا، وإيداعها المكان المخصص داخل المواقف.

وكان أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد تفقد أمس الأول مشروع المواقف الآلية الذكية الواقعة في حي السليمانية بمكة المكرمة.

ويتكون ‏مشروع المواقف الآلية الذكية من 13 طابقًا، و550 موقفًا، و10 مداخل ومخارج للمبنى. كما توجد صالات للانتظار، وصالة عزاء، ومرافق (دورات مياه) لخدمة الزوار والمعزين.


‏وتتم آلية تشغيل مشروع المواقف الآلية فور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف؛ إذ يجري إدخال مركبته بشكل آلي، ويقاس وزنها وحجمها آليًّا، ويتم إيداعها المكان المخصص داخل المواقف في غضون مدة وجيزة عبر غرفة التحكم.

وقد وجَّه "القويحص" ضمن الجولة التفقدية بتشغيل مشروع المواقف الآلية الذكية تجريبيًا.

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