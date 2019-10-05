أمير الجوف يسلّم الأسر المستحقة شققها السكنية في القريات

خلال استقباله مدير فرع الإسكان بالمنطقة وممثلي الجمعيات

سلّم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود، الشقق السكنية المدعومة من الإسكان التنموي، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في المنطقة، لمستحقيها من أهالي المنطقة ومحافظاتها، وبلغ عددها 24 شقة سكنية لصالح الأسر الأشد حاجةً للسكن.

وسلمت جمعية البر بالقريات أربع شقق للأسر المستحقة من أهالي محافظة القريات من المستفيدين بالجمعية، خلال استقبال الأمير فيصل بن نواف لمدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري وممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة بمكتبه بمقر الإمارة.

وقال مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد الشمري: الوحدات السكنية التي اشترتها وزارة الإسكان ممثلةً بالإسكان التنموي هي حلول سكنية عاجلة حيث تختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة.

وأضاف: آلية تسليم الوحدات تتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وذلك وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان.

وأكد أن العمل جارٍ لشراء وحدات سكنية أخرى وفقاً للآلية المعتمدة.

وتقدم الدكتور مشعل حريث العنزي رئيس مجلس جمعية البر بالقريات بالشكر الجزيل للأمير فيصل بن نواف على ما يبذله من جهود كبيرة ومستمرّة لخدمة أهالي الجوف.

من ناحيته، نوّه أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في سبيل توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ومنهم المواطنون الأشد حاجة لمثل هذه الخدمات الأساسية، مثمناً لفرع الوزارة بالجوف هذه الجهود ومدّها جسور التواصل بينها وبين الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير منازل لمستفيديها تحقيقاً لأهداف "رؤية المملكة 2030".