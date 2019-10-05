النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الجوف يسلّم الأسر المستحقة شققها السكنية في القريات

خلال استقباله مدير فرع الإسكان بالمنطقة وممثلي الجمعيات

سلّم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود، الشقق السكنية المدعومة من الإسكان التنموي، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في المنطقة، لمستحقيها من أهالي المنطقة ومحافظاتها، وبلغ عددها 24 شقة سكنية لصالح الأسر الأشد حاجةً للسكن.

وسلمت جمعية البر بالقريات أربع شقق للأسر المستحقة من أهالي محافظة القريات من المستفيدين بالجمعية، خلال استقبال الأمير فيصل بن نواف لمدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري وممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة بمكتبه بمقر الإمارة.

وقال مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد الشمري: الوحدات السكنية التي اشترتها وزارة الإسكان ممثلةً بالإسكان التنموي هي حلول سكنية عاجلة حيث تختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة.

وأضاف: آلية تسليم الوحدات تتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وذلك وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان.

وأكد أن العمل جارٍ لشراء وحدات سكنية أخرى وفقاً للآلية المعتمدة.

وتقدم الدكتور مشعل حريث العنزي رئيس مجلس جمعية البر بالقريات بالشكر الجزيل للأمير فيصل بن نواف على ما يبذله من جهود كبيرة ومستمرّة لخدمة أهالي الجوف.

من ناحيته، نوّه أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في سبيل توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ومنهم المواطنون الأشد حاجة لمثل هذه الخدمات الأساسية، مثمناً لفرع الوزارة بالجوف هذه الجهود ومدّها جسور التواصل بينها وبين الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير منازل لمستفيديها تحقيقاً لأهداف "رؤية المملكة 2030".

الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود الإسكان التنموي وزارة الإسكان جمعية البر بالقريات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الجوف يسلّم الأسر المستحقة شققها السكنية في القريات
سبق

سلّم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود، الشقق السكنية المدعومة من الإسكان التنموي، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في المنطقة، لمستحقيها من أهالي المنطقة ومحافظاتها، وبلغ عددها 24 شقة سكنية لصالح الأسر الأشد حاجةً للسكن.

وسلمت جمعية البر بالقريات أربع شقق للأسر المستحقة من أهالي محافظة القريات من المستفيدين بالجمعية، خلال استقبال الأمير فيصل بن نواف لمدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري وممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة بمكتبه بمقر الإمارة.

وقال مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد الشمري: الوحدات السكنية التي اشترتها وزارة الإسكان ممثلةً بالإسكان التنموي هي حلول سكنية عاجلة حيث تختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة.

وأضاف: آلية تسليم الوحدات تتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وذلك وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان.

وأكد أن العمل جارٍ لشراء وحدات سكنية أخرى وفقاً للآلية المعتمدة.

وتقدم الدكتور مشعل حريث العنزي رئيس مجلس جمعية البر بالقريات بالشكر الجزيل للأمير فيصل بن نواف على ما يبذله من جهود كبيرة ومستمرّة لخدمة أهالي الجوف.

من ناحيته، نوّه أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في سبيل توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ومنهم المواطنون الأشد حاجة لمثل هذه الخدمات الأساسية، مثمناً لفرع الوزارة بالجوف هذه الجهود ومدّها جسور التواصل بينها وبين الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير منازل لمستفيديها تحقيقاً لأهداف "رؤية المملكة 2030".

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
02:29 PM

أمير الجوف يسلّم الأسر المستحقة شققها السكنية في القريات

خلال استقباله مدير فرع الإسكان بالمنطقة وممثلي الجمعيات

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
2
1,588

سلّم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود، الشقق السكنية المدعومة من الإسكان التنموي، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في المنطقة، لمستحقيها من أهالي المنطقة ومحافظاتها، وبلغ عددها 24 شقة سكنية لصالح الأسر الأشد حاجةً للسكن.

وسلمت جمعية البر بالقريات أربع شقق للأسر المستحقة من أهالي محافظة القريات من المستفيدين بالجمعية، خلال استقبال الأمير فيصل بن نواف لمدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري وممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة بمكتبه بمقر الإمارة.

وقال مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد الشمري: الوحدات السكنية التي اشترتها وزارة الإسكان ممثلةً بالإسكان التنموي هي حلول سكنية عاجلة حيث تختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة.

وأضاف: آلية تسليم الوحدات تتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وذلك وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان.

وأكد أن العمل جارٍ لشراء وحدات سكنية أخرى وفقاً للآلية المعتمدة.

وتقدم الدكتور مشعل حريث العنزي رئيس مجلس جمعية البر بالقريات بالشكر الجزيل للأمير فيصل بن نواف على ما يبذله من جهود كبيرة ومستمرّة لخدمة أهالي الجوف.

من ناحيته، نوّه أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في سبيل توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ومنهم المواطنون الأشد حاجة لمثل هذه الخدمات الأساسية، مثمناً لفرع الوزارة بالجوف هذه الجهود ومدّها جسور التواصل بينها وبين الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير منازل لمستفيديها تحقيقاً لأهداف "رؤية المملكة 2030".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,581
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,466
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,523
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,175

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة