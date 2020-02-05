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طالبتان من الطائف تُحققان مركزين متقدمين بالمشروع الوطني للتصاميم

عن مشروعَيْ "مبرد المحركات" و"الكرسي الذكي"

حقّقت طالبتان من الطائف، مركزَيْن متقدّمَيْن في المشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية على مستوى المملكة، والذي نظم في جازان، وأشرفت عليه إدارة نشاط الطالبات.

وحصدت الطالبة إيلاف الزهراني، من متوسطة الأندلس الأهلية، الميدالية الفضية، فيما فازت الطالبة فاطمة العتيبي، من الثانوية الحادية والثلاثين، بالميدالية البرونزية.

وثمن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة للجهود المبذولة لتحقيق أفضل المراكز على المستوى المحلي أو العالمي.

وقدم التهنئة للطالبتين وأسرتهما ومدارسهن على هذا الإنجاز الجديد، مقدمًا شكره وتقديره لإدارة نشاط الطالبات، ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي، وزميلاتها في قسم المجال العلمي، على توفير كل الظروف الملائمة للطالبات، للمنافسة في جميع الفعاليات ونشر ثقافة المشاركة في المسابقات في الميدان التربوي.

كما قدم "اللهيبي" شكره وتقديره لمكاتب التعليم التابعة لها مدارس الطالب على الدعم والتحفيز، متمنيًا للجميع المزيد من التميز والإبداع.

يذكر أن الطالبة "الزهراني" شاركت بمشروع "مبرد المحركات الذكي"، فيما كانت مشاركة الطالبة "العتيبي" من خلال مشروعها "الكرسي الذكي".

المشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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طالبتان من الطائف تُحققان مركزين متقدمين بالمشروع الوطني للتصاميم
سبق

حقّقت طالبتان من الطائف، مركزَيْن متقدّمَيْن في المشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية على مستوى المملكة، والذي نظم في جازان، وأشرفت عليه إدارة نشاط الطالبات.

وحصدت الطالبة إيلاف الزهراني، من متوسطة الأندلس الأهلية، الميدالية الفضية، فيما فازت الطالبة فاطمة العتيبي، من الثانوية الحادية والثلاثين، بالميدالية البرونزية.

وثمن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة للجهود المبذولة لتحقيق أفضل المراكز على المستوى المحلي أو العالمي.

وقدم التهنئة للطالبتين وأسرتهما ومدارسهن على هذا الإنجاز الجديد، مقدمًا شكره وتقديره لإدارة نشاط الطالبات، ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي، وزميلاتها في قسم المجال العلمي، على توفير كل الظروف الملائمة للطالبات، للمنافسة في جميع الفعاليات ونشر ثقافة المشاركة في المسابقات في الميدان التربوي.

كما قدم "اللهيبي" شكره وتقديره لمكاتب التعليم التابعة لها مدارس الطالب على الدعم والتحفيز، متمنيًا للجميع المزيد من التميز والإبداع.

يذكر أن الطالبة "الزهراني" شاركت بمشروع "مبرد المحركات الذكي"، فيما كانت مشاركة الطالبة "العتيبي" من خلال مشروعها "الكرسي الذكي".

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
05:52 PM

طالبتان من الطائف تُحققان مركزين متقدمين بالمشروع الوطني للتصاميم

عن مشروعَيْ "مبرد المحركات" و"الكرسي الذكي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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حقّقت طالبتان من الطائف، مركزَيْن متقدّمَيْن في المشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية على مستوى المملكة، والذي نظم في جازان، وأشرفت عليه إدارة نشاط الطالبات.

وحصدت الطالبة إيلاف الزهراني، من متوسطة الأندلس الأهلية، الميدالية الفضية، فيما فازت الطالبة فاطمة العتيبي، من الثانوية الحادية والثلاثين، بالميدالية البرونزية.

وثمن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة للجهود المبذولة لتحقيق أفضل المراكز على المستوى المحلي أو العالمي.

وقدم التهنئة للطالبتين وأسرتهما ومدارسهن على هذا الإنجاز الجديد، مقدمًا شكره وتقديره لإدارة نشاط الطالبات، ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي، وزميلاتها في قسم المجال العلمي، على توفير كل الظروف الملائمة للطالبات، للمنافسة في جميع الفعاليات ونشر ثقافة المشاركة في المسابقات في الميدان التربوي.

كما قدم "اللهيبي" شكره وتقديره لمكاتب التعليم التابعة لها مدارس الطالب على الدعم والتحفيز، متمنيًا للجميع المزيد من التميز والإبداع.

يذكر أن الطالبة "الزهراني" شاركت بمشروع "مبرد المحركات الذكي"، فيما كانت مشاركة الطالبة "العتيبي" من خلال مشروعها "الكرسي الذكي".

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