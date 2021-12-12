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"العلكمي" يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي "تعليم سراة عبيدة"

يستهدف جميع الفئات العمرية وخصوصًا مرضى السكري وأمراض الجهاز التنفسي

أطلق مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الإدارة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك ببهو مبنى الإدارة في سراة عبيدة.

وحث "العلكمي" منسوبي الإدارة على التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، مثمنًا تعاون إدارة القطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التعليم سعيد آل شريف، أن الحملة تهدف إلى تخفيف الإصابة بعدوى الإنفلونزا التي تصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، وتستهدف جميع منسوبي الإدارة للبنين والبنات، بالتعاون مع القطاع الصحي.

وأكد أن الحملة تهدف إلى توعية وتثقيف منسوبي إدارة تعليم سراة عبيدة، بأهمية هذا اللقاح، وضرورة ذلك لجميع الفئات العمرية، وجميع أفراد المجتمع، خصوصًا كبار السن، ومرضى السكري، والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي، للوقاية من الإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها.

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"العلكمي" يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي "تعليم سراة عبيدة"
سبق

أطلق مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الإدارة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك ببهو مبنى الإدارة في سراة عبيدة.

وحث "العلكمي" منسوبي الإدارة على التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، مثمنًا تعاون إدارة القطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التعليم سعيد آل شريف، أن الحملة تهدف إلى تخفيف الإصابة بعدوى الإنفلونزا التي تصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، وتستهدف جميع منسوبي الإدارة للبنين والبنات، بالتعاون مع القطاع الصحي.

وأكد أن الحملة تهدف إلى توعية وتثقيف منسوبي إدارة تعليم سراة عبيدة، بأهمية هذا اللقاح، وضرورة ذلك لجميع الفئات العمرية، وجميع أفراد المجتمع، خصوصًا كبار السن، ومرضى السكري، والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي، للوقاية من الإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
09:45 PM

"العلكمي" يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي "تعليم سراة عبيدة"

يستهدف جميع الفئات العمرية وخصوصًا مرضى السكري وأمراض الجهاز التنفسي

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علي حفول - سراة عبيدة
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أطلق مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي الإدارة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك ببهو مبنى الإدارة في سراة عبيدة.

وحث "العلكمي" منسوبي الإدارة على التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، مثمنًا تعاون إدارة القطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التعليم سعيد آل شريف، أن الحملة تهدف إلى تخفيف الإصابة بعدوى الإنفلونزا التي تصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، وتستهدف جميع منسوبي الإدارة للبنين والبنات، بالتعاون مع القطاع الصحي.

وأكد أن الحملة تهدف إلى توعية وتثقيف منسوبي إدارة تعليم سراة عبيدة، بأهمية هذا اللقاح، وضرورة ذلك لجميع الفئات العمرية، وجميع أفراد المجتمع، خصوصًا كبار السن، ومرضى السكري، والمصابين بأمراض الجهاز التنفسي، للوقاية من الإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها.

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