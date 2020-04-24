"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

"الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح سطحية على محافظات عدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وتشمل الحالة محافظات: الداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، وفيفاء، وهروب، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.