النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حرس الحدود" ينقذ 6 أشخاص علقت مركبتَيْهم في رمال الربع الخالي‎

تمكنت الدوريات البرية من تخليص المركبتَيْن العالقتَيْن ومواصلة رحلتهما

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البرية التابعة لمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي تمكنت - بتوفيق الله - مساء أمس الجمعة الموافق ١٦ ذي القعدة ١٤٤٠هـ من إنقاذ ستة أشخاص (ثلاثة من الجنسية الدنماركية، سعوديَّيْن، وكندي واحد)، وذلك بعد تعلق مركبتَيْن كانوا يستقلونهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي.

وتفصيلاً، أضاف المتحدث الرسمي: "ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من مواطن، يفيد بتعلق سيارتين بالرمال، يستقلهما ستة أشخاص غرب مركز الإمداد والإسناد بنحو (٨٤ كم) بالربع الخالي. وعلى الفور تم التواصل مع الأشخاص، وتحديد موقعهم، وتكليف دوريات حرس الحدود بمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي بالتوجه لموقعهم. وقد تم تقديم العون والمساعدة اللازمة لهم، والاطمئنان على وضعهم الصحي، ومساندتهم في تخليص المركبتَين العالقتَين بالرمال، ومواصلة رحلتهم".

وأكد المتحدث الرسمي أن من مهام مركز الإمداد والإسناد التابع لحرس الحدود المساهمة في تكثيف الوجود الأمني، والمشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في منطقة الربع الخالي.

وأهاب بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى اتباع الأنظمة والتعليمات، وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة.. متمنيًا السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حرس الحدود" ينقذ 6 أشخاص علقت مركبتَيْهم في رمال الربع الخالي‎
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البرية التابعة لمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي تمكنت - بتوفيق الله - مساء أمس الجمعة الموافق ١٦ ذي القعدة ١٤٤٠هـ من إنقاذ ستة أشخاص (ثلاثة من الجنسية الدنماركية، سعوديَّيْن، وكندي واحد)، وذلك بعد تعلق مركبتَيْن كانوا يستقلونهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي.

وتفصيلاً، أضاف المتحدث الرسمي: "ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من مواطن، يفيد بتعلق سيارتين بالرمال، يستقلهما ستة أشخاص غرب مركز الإمداد والإسناد بنحو (٨٤ كم) بالربع الخالي. وعلى الفور تم التواصل مع الأشخاص، وتحديد موقعهم، وتكليف دوريات حرس الحدود بمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي بالتوجه لموقعهم. وقد تم تقديم العون والمساعدة اللازمة لهم، والاطمئنان على وضعهم الصحي، ومساندتهم في تخليص المركبتَين العالقتَين بالرمال، ومواصلة رحلتهم".

وأكد المتحدث الرسمي أن من مهام مركز الإمداد والإسناد التابع لحرس الحدود المساهمة في تكثيف الوجود الأمني، والمشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في منطقة الربع الخالي.

وأهاب بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى اتباع الأنظمة والتعليمات، وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة.. متمنيًا السلامة للجميع.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
01:50 AM

"حرس الحدود" ينقذ 6 أشخاص علقت مركبتَيْهم في رمال الربع الخالي‎

تمكنت الدوريات البرية من تخليص المركبتَيْن العالقتَيْن ومواصلة رحلتهما

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
4,830

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البرية التابعة لمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي تمكنت - بتوفيق الله - مساء أمس الجمعة الموافق ١٦ ذي القعدة ١٤٤٠هـ من إنقاذ ستة أشخاص (ثلاثة من الجنسية الدنماركية، سعوديَّيْن، وكندي واحد)، وذلك بعد تعلق مركبتَيْن كانوا يستقلونهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي.

وتفصيلاً، أضاف المتحدث الرسمي: "ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من مواطن، يفيد بتعلق سيارتين بالرمال، يستقلهما ستة أشخاص غرب مركز الإمداد والإسناد بنحو (٨٤ كم) بالربع الخالي. وعلى الفور تم التواصل مع الأشخاص، وتحديد موقعهم، وتكليف دوريات حرس الحدود بمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي بالتوجه لموقعهم. وقد تم تقديم العون والمساعدة اللازمة لهم، والاطمئنان على وضعهم الصحي، ومساندتهم في تخليص المركبتَين العالقتَين بالرمال، ومواصلة رحلتهم".

وأكد المتحدث الرسمي أن من مهام مركز الإمداد والإسناد التابع لحرس الحدود المساهمة في تكثيف الوجود الأمني، والمشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في منطقة الربع الخالي.

وأهاب بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى اتباع الأنظمة والتعليمات، وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة.. متمنيًا السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,711
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,176
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,030
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,081

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة