في ثاني حكم تشهده جدة اليوم .. القتل تعزيراً بحق مهرِّب مخدرات باكستاني

بفضل من الله تم القبض على المدعو / مزمل شاه قلندر شاه - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / مزمل شاه قلندر شاه، اليوم الإثنين الموافق 12 / 11 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.
بفضل من الله تم القبض على المدعو / مزمل شاه قلندر شاه - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / مزمل شاه قلندر شاه، اليوم الإثنين الموافق 12 / 11 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.
15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
12:42 PM
في ثاني حكم تشهده جدة اليوم .. القتل تعزيراً بحق مهرِّب مخدرات باكستاني
بيان "الداخلية": قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر
بفضل من الله تم القبض على المدعو / مزمل شاه قلندر شاه - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر والميثامفيتامين المؤثرة عقلياً, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / مزمل شاه قلندر شاه، اليوم الإثنين الموافق 12 / 11 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.