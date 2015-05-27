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إجابتك بـ"نعم" تعني خطرًا يُحدِق بصحتك.. هل لديك "زرقة تحت عينيك"؟!

قد يكون السبب "الجوع الأكسجيني" أو نقص العناصر المعدنية الضرورية

أعلنت الدكتورة كسينيا بوتشاروفا، أخصائية أمراض المناعة في روسيا، أن ظهور هالة زرقاء تحت العينين، قد يشير إلى وجود مشكلات صحية في الجسم.

ووفقًا لها، قد يكون السبب نقص إمداد الأنسجة بالأكسجين اللازم (الجوع الأكسجيني)، كما قد يكمن السبب في نقص العناصر المعدنية الضرورية للجسم.

وبحسب "روسيا اليوم"، تقول: "قد تكون هذه الهالة مرتبطة بأمراض الكبد أو الكلى؛ مما يتطلب استشارة الطبيب المختص لتشخيص سبب ظهورها".

وتضيف: "الجلد في منطقة العينين رقيق جدًّا ومع التقدم في العمر يصبح رقيقًا أكثر.

وأردفت: "يجب التأكد من المشكلات الصحية المسببة لظهور هذه الهالة: فقر الدم، نقص العناصر المعدنية، أمراض الكلى والكبد والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي".

وتشير الطبيبة، إلى أن أسباب زُرقة الجلد تحت العينين؛ قد تكون: قلة النوم، الإفراط في تناول الشاي والقهوة والتدخين، ونمط الحياة والعمل الليلي، وكذلك العمل فترة طويلة على الكمبيوتر.

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إجابتك بـ"نعم" تعني خطرًا يُحدِق بصحتك.. هل لديك "زرقة تحت عينيك"؟!
سبق

أعلنت الدكتورة كسينيا بوتشاروفا، أخصائية أمراض المناعة في روسيا، أن ظهور هالة زرقاء تحت العينين، قد يشير إلى وجود مشكلات صحية في الجسم.

ووفقًا لها، قد يكون السبب نقص إمداد الأنسجة بالأكسجين اللازم (الجوع الأكسجيني)، كما قد يكمن السبب في نقص العناصر المعدنية الضرورية للجسم.

وبحسب "روسيا اليوم"، تقول: "قد تكون هذه الهالة مرتبطة بأمراض الكبد أو الكلى؛ مما يتطلب استشارة الطبيب المختص لتشخيص سبب ظهورها".

وتضيف: "الجلد في منطقة العينين رقيق جدًّا ومع التقدم في العمر يصبح رقيقًا أكثر.

وأردفت: "يجب التأكد من المشكلات الصحية المسببة لظهور هذه الهالة: فقر الدم، نقص العناصر المعدنية، أمراض الكلى والكبد والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي".

وتشير الطبيبة، إلى أن أسباب زُرقة الجلد تحت العينين؛ قد تكون: قلة النوم، الإفراط في تناول الشاي والقهوة والتدخين، ونمط الحياة والعمل الليلي، وكذلك العمل فترة طويلة على الكمبيوتر.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
10:06 AM

إجابتك بـ"نعم" تعني خطرًا يُحدِق بصحتك.. هل لديك "زرقة تحت عينيك"؟!

قد يكون السبب "الجوع الأكسجيني" أو نقص العناصر المعدنية الضرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الدكتورة كسينيا بوتشاروفا، أخصائية أمراض المناعة في روسيا، أن ظهور هالة زرقاء تحت العينين، قد يشير إلى وجود مشكلات صحية في الجسم.

ووفقًا لها، قد يكون السبب نقص إمداد الأنسجة بالأكسجين اللازم (الجوع الأكسجيني)، كما قد يكمن السبب في نقص العناصر المعدنية الضرورية للجسم.

وبحسب "روسيا اليوم"، تقول: "قد تكون هذه الهالة مرتبطة بأمراض الكبد أو الكلى؛ مما يتطلب استشارة الطبيب المختص لتشخيص سبب ظهورها".

وتضيف: "الجلد في منطقة العينين رقيق جدًّا ومع التقدم في العمر يصبح رقيقًا أكثر.

وأردفت: "يجب التأكد من المشكلات الصحية المسببة لظهور هذه الهالة: فقر الدم، نقص العناصر المعدنية، أمراض الكلى والكبد والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي".

وتشير الطبيبة، إلى أن أسباب زُرقة الجلد تحت العينين؛ قد تكون: قلة النوم، الإفراط في تناول الشاي والقهوة والتدخين، ونمط الحياة والعمل الليلي، وكذلك العمل فترة طويلة على الكمبيوتر.

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