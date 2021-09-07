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"الصحة": تسجيل 138 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 172 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545505 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 172 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534451 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8591 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2463 والحالات الحرجة 636 حالة.

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"الصحة": تسجيل 138 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 172 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545505 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 172 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534451 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8591 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2463 والحالات الحرجة 636 حالة.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
03:37 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
09:44 PM

"الصحة": تسجيل 138 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 172 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
9,329

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545505 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 172 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534451 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8591 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2463 والحالات الحرجة 636 حالة.

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