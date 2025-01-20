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الشباب أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

كرر انتصاره على الشرطة العراقي

حجز فريق الشباب السعودي أول بطاقة في الدور نصف النهائي، لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة شقيقه الشرطة العراقي في انطلاقة مرحلة الإياب لدور الثمانية، اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان.

وحقق الشباب فوزاً بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة 88، ليمنح فريقه بطاقة التأهل بالفوز 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان الشباب حقق انتصاراً كبيراً بنتيجة 6-0 في مباراة الذهاب في العاصمة السعودية الرياض.

وينتظر الشباب الفائز في مباراة مواطنه الاتحاد مع أولمبيك آسفي المغربي، لملاقاته في الدور نصف النهائي من البطولة، التي يحمل لقبها النجم الساحلي التونسي.

وكانت مباراة الذهاب بين الاتحاد وأولمبيك آسفي انتهت بالتعادل 1-1، قبل العودة التي تجمع بينهما بالمغرب يوم 15 فبراير المقبل.

نادي الشباب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
سبق

حجز فريق الشباب السعودي أول بطاقة في الدور نصف النهائي، لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة شقيقه الشرطة العراقي في انطلاقة مرحلة الإياب لدور الثمانية، اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان.

وحقق الشباب فوزاً بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة 88، ليمنح فريقه بطاقة التأهل بالفوز 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان الشباب حقق انتصاراً كبيراً بنتيجة 6-0 في مباراة الذهاب في العاصمة السعودية الرياض.

وينتظر الشباب الفائز في مباراة مواطنه الاتحاد مع أولمبيك آسفي المغربي، لملاقاته في الدور نصف النهائي من البطولة، التي يحمل لقبها النجم الساحلي التونسي.

وكانت مباراة الذهاب بين الاتحاد وأولمبيك آسفي انتهت بالتعادل 1-1، قبل العودة التي تجمع بينهما بالمغرب يوم 15 فبراير المقبل.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
07:57 PM

الشباب أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

كرر انتصاره على الشرطة العراقي

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
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حجز فريق الشباب السعودي أول بطاقة في الدور نصف النهائي، لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة شقيقه الشرطة العراقي في انطلاقة مرحلة الإياب لدور الثمانية، اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان.

وحقق الشباب فوزاً بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة 88، ليمنح فريقه بطاقة التأهل بالفوز 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان الشباب حقق انتصاراً كبيراً بنتيجة 6-0 في مباراة الذهاب في العاصمة السعودية الرياض.

وينتظر الشباب الفائز في مباراة مواطنه الاتحاد مع أولمبيك آسفي المغربي، لملاقاته في الدور نصف النهائي من البطولة، التي يحمل لقبها النجم الساحلي التونسي.

وكانت مباراة الذهاب بين الاتحاد وأولمبيك آسفي انتهت بالتعادل 1-1، قبل العودة التي تجمع بينهما بالمغرب يوم 15 فبراير المقبل.

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