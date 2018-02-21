"المقاطي" لرتبة "مقدم"

قلد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي، بحضور مدير دوريات العاصمة المقدسة العقيد محمد بن سعد السهيمي، المقدم فهد بن بادي المقاطي، رتبته الجديدة "مقدم".

وعبّر المقدم "المقاطي" عن شكره وتقديره لجميع من قدّم له التهنئة بهذه المناسبة؛ معتبراً الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.