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النظام الإيراني يستفز العالم باستئناف برنامجه النووي

"روحاني" أعلن بدء تخصيب اليورانيوم الأحد المقبل

في إصراره على التصعيد، وفي انتهاك جديد للقانون الدولي واستفزاز العالم، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أنه سينفذ تهديده بتخصيب اليورانيوم بدرجات تتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، ابتداءً من الأحد المقبل.

ووفقاً لـ"رويترز"، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الاجراء خلال جلسة مجلس الوزراء، محملاً بحسب زعمه الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا، مسؤولية المأزق الحالي الذي وصل إليه الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية توتر بين الولايات المتحدة وإيران، وصل إلى ذروته في 20 يونيو الماضي، حين أسقطت إيران طائرة أمريكية دون طيار، مدعية أنها انتهكت مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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النظام الإيراني يستفز العالم باستئناف برنامجه النووي
سبق

في إصراره على التصعيد، وفي انتهاك جديد للقانون الدولي واستفزاز العالم، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أنه سينفذ تهديده بتخصيب اليورانيوم بدرجات تتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، ابتداءً من الأحد المقبل.

ووفقاً لـ"رويترز"، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الاجراء خلال جلسة مجلس الوزراء، محملاً بحسب زعمه الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا، مسؤولية المأزق الحالي الذي وصل إليه الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية توتر بين الولايات المتحدة وإيران، وصل إلى ذروته في 20 يونيو الماضي، حين أسقطت إيران طائرة أمريكية دون طيار، مدعية أنها انتهكت مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
03:18 PM

النظام الإيراني يستفز العالم باستئناف برنامجه النووي

"روحاني" أعلن بدء تخصيب اليورانيوم الأحد المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إصراره على التصعيد، وفي انتهاك جديد للقانون الدولي واستفزاز العالم، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أنه سينفذ تهديده بتخصيب اليورانيوم بدرجات تتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، ابتداءً من الأحد المقبل.

ووفقاً لـ"رويترز"، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الاجراء خلال جلسة مجلس الوزراء، محملاً بحسب زعمه الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا، مسؤولية المأزق الحالي الذي وصل إليه الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية توتر بين الولايات المتحدة وإيران، وصل إلى ذروته في 20 يونيو الماضي، حين أسقطت إيران طائرة أمريكية دون طيار، مدعية أنها انتهكت مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.

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