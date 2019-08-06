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"تعليم شرورة" يعلن أسماء 5 مدارس تطبق مرحلة الطفولة المبكرة العام الدراسي الجديد

"عقالا": تستهدف تجويد عمليات التعليم منذ اللبنات الأولى وفقاً لأحدث النظم العالمية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن المدارس المطبقة للطفولة المبكرة بالمحافظة ومركز الوديعة، والتي سوف تستقبل الطلاب والطالبات بداية العام الدراسي الجديد وهي خمس مدارس، مدرسة الابتدائية الثانية والابتدائية الرابعة والابتدائية العاشرة والروضة الأولى والابتدائية الأولى بالوديعة.

وقد أشار مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تتميز بسهولة انضمام الأطفال من البنين والبنات في سن مبكرة، حيث يتم قبول الأطفال من سن أربع سنوات ويستمر فيها الدراسة حتى سن تسع سنوات، متممين بذلك مرحلة رياض الأطفال والتمهيدي والصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية.

كما أضاف إلى أنه يعد نظام الطفولة المبكرة تحولاً نوعياً في مسار التعليم والعناية به والذي يقوده ‫وزير التعليم بهدف تجويد عمليات التعليم والتعلم منذ اللبنات الأولى، وموافقة لأحدث نظم التعليم العالمية، ونحن بتعليم شرورة نسير وفق توجيهات معاليه في التنفيذ وسننطلق بهذا المشروع للتميز بإذن الله.

يشار إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودته والاستثمار الأمثل للمباني المدرسية ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم وتطوير إطار عملي لتوفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على امتداد خريطة المملكة العربية السعودية، وتسند الحصص التعليمية في مدارس الطفولة المبكرة لمعلمات يقمن بتدريس الطلاب والطالبات في فصول دارسية منفصلة ومجهزة بالأثاث والأجهزة المناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية للمرحلة السنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم شرورة" يعلن أسماء 5 مدارس تطبق مرحلة الطفولة المبكرة العام الدراسي الجديد
سبق

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن المدارس المطبقة للطفولة المبكرة بالمحافظة ومركز الوديعة، والتي سوف تستقبل الطلاب والطالبات بداية العام الدراسي الجديد وهي خمس مدارس، مدرسة الابتدائية الثانية والابتدائية الرابعة والابتدائية العاشرة والروضة الأولى والابتدائية الأولى بالوديعة.

وقد أشار مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تتميز بسهولة انضمام الأطفال من البنين والبنات في سن مبكرة، حيث يتم قبول الأطفال من سن أربع سنوات ويستمر فيها الدراسة حتى سن تسع سنوات، متممين بذلك مرحلة رياض الأطفال والتمهيدي والصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية.

كما أضاف إلى أنه يعد نظام الطفولة المبكرة تحولاً نوعياً في مسار التعليم والعناية به والذي يقوده ‫وزير التعليم بهدف تجويد عمليات التعليم والتعلم منذ اللبنات الأولى، وموافقة لأحدث نظم التعليم العالمية، ونحن بتعليم شرورة نسير وفق توجيهات معاليه في التنفيذ وسننطلق بهذا المشروع للتميز بإذن الله.

يشار إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودته والاستثمار الأمثل للمباني المدرسية ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم وتطوير إطار عملي لتوفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على امتداد خريطة المملكة العربية السعودية، وتسند الحصص التعليمية في مدارس الطفولة المبكرة لمعلمات يقمن بتدريس الطلاب والطالبات في فصول دارسية منفصلة ومجهزة بالأثاث والأجهزة المناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية للمرحلة السنية.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
10:36 PM

"تعليم شرورة" يعلن أسماء 5 مدارس تطبق مرحلة الطفولة المبكرة العام الدراسي الجديد

"عقالا": تستهدف تجويد عمليات التعليم منذ اللبنات الأولى وفقاً لأحدث النظم العالمية

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علي حفول - شرورة
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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن المدارس المطبقة للطفولة المبكرة بالمحافظة ومركز الوديعة، والتي سوف تستقبل الطلاب والطالبات بداية العام الدراسي الجديد وهي خمس مدارس، مدرسة الابتدائية الثانية والابتدائية الرابعة والابتدائية العاشرة والروضة الأولى والابتدائية الأولى بالوديعة.

وقد أشار مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تتميز بسهولة انضمام الأطفال من البنين والبنات في سن مبكرة، حيث يتم قبول الأطفال من سن أربع سنوات ويستمر فيها الدراسة حتى سن تسع سنوات، متممين بذلك مرحلة رياض الأطفال والتمهيدي والصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية.

كما أضاف إلى أنه يعد نظام الطفولة المبكرة تحولاً نوعياً في مسار التعليم والعناية به والذي يقوده ‫وزير التعليم بهدف تجويد عمليات التعليم والتعلم منذ اللبنات الأولى، وموافقة لأحدث نظم التعليم العالمية، ونحن بتعليم شرورة نسير وفق توجيهات معاليه في التنفيذ وسننطلق بهذا المشروع للتميز بإذن الله.

يشار إلى أن مدارس الطفولة المبكرة تهدف إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودته والاستثمار الأمثل للمباني المدرسية ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم وتطوير إطار عملي لتوفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على امتداد خريطة المملكة العربية السعودية، وتسند الحصص التعليمية في مدارس الطفولة المبكرة لمعلمات يقمن بتدريس الطلاب والطالبات في فصول دارسية منفصلة ومجهزة بالأثاث والأجهزة المناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية للمرحلة السنية.

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