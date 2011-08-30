جامعة القصيم: الموافقة على قبول أبناء الشهداء بمنح مجانية في برامج الدراسات العليا

قالت: من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتقديراً من الجامعة لدور آبائهم وتضحياتهم

وافق رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، اليوم، على قبول أبناء شهداء الواجب بمنح مجانية كاملة في برامج الدراسات العليا، وذلك من منطلق مسؤولية الجامعة الاجتماعية، وتقديراً من الجامعة لدور آبائهم وتضحياتهم في الدفاع عن الدين والوطن، وإيماناً بالوفاء لأهل الوفاء والتضحية.



وتأتي هذه الخطوة من الجامعة ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بأسر الشهداء وذويهم ومساعدتهم وإعانتهم على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة، ولتخليد دور هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم للذود عن حدود هذا الوطن والدفاع عنه وعن مقدراته.