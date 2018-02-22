صنعوا التاريخ ورفعوا الرأس .. الباطن يقهر النصر في الدوري والكأس

من الخميس للخميس أبناء الحفر يسقطون صاحب الأرض مرتين

من الخميس للخميس أسقط الفريق الكروي الأول بنادي الباطن نظيره النصر مرتين (الدوري والكأس) حيث تأهل أبناء حفر الباطن إلى دور نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بعد أن أقصى نظيره النصر على أرضه وبين جماهيره بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.



حاول أصحاب الأرض والجمهور خطف هدف مبكر من الضيف، لكن محاولات "الثنائي" جونيور كابانانغا" ومحمد فوزير باءت بالفشل حتى الدقيقة 15.

لكن الدقيقة 18 شهدت مفاجأة بطناوية عن طريق اللاعب "جوناثان" حينما خدع حارس النصر حسين شيعان وسدد كرة قوية داخل الشباك النصراوية كهدف أول للباطن.

حاول "كمننقا" و "ليوناردو" عند الدقائق 30 و35 التعديل لكن براعة الحارس أيمن المثلوثي حال دون ذلك.

كما تصدى القائم الأيمن لرأسية مدافع النصر عبدالله مادو عند الدقيقة 39 .



في الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 48 أضاع "ليوناردو" فرصة التعديل والعودة للمباراة.

عند الدقيقة 65 دفع المدير الفني للنصر "كرونسلاف يورشيتيش" باللاعب أحمد الفريدي وجابو، بغية البحث عن التعديل.

منح حكم اللقاء "سيموني" 6 دقائق وقت بدل ضائع، لم يستطع النصر التعديل، مقابل صلابة دفاع الباطن، ليسجل أبناء الحفر حضورًا تاريخيًا وهو بلوغهم نصف نهائي أغلى البطولات السعودية.