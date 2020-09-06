النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أمين تبوك الجديد" في توجيه ميداني لمنسوبي إدارته: استعدّوا لموسم الأمطار

وقف على عدد من النقاط الحرجة لتجمعات المياه في الطرق والشوارع الداخلية

وقف أمين منطقة تبوك على مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها ونقاط التجمع الحرجة للمياه في مدينة تبوك.

كما وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ، اليوم، جميع فرق الصيانة والنظافة لتكثيف جهودها لاستقبال موسم الأمطار خلال الأسابيع المقبلة؛ جاء ذلك حرصًا من أمانة منطقة تبوك على جاهزية مشروعات تصريف مياه الأمطار.

واطلع أمين المنطقة على المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، كما وقف على عدد من النقاط الحرجة لتجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الداخلية، وعلى التجهيزات الخاصة بالمعدّات؛ تحسُّبًا لأي كميات أمطار تصنف بغير الاعتيادية إلى أن تنجز كامل مشاريع الشبكات الخاصة بتصريف مياه الأمطار في أوقاتها المحددة، إضافة إلى المشروعات التنموية التي تعمل أمانة منطقة تبوك على تنفيذها.

كما وجه المسؤولين عن أعمال النظافة بضرورة تكثيف الجهود خلال هذه الفترة وقبل الموسم؛ لضمان عدم وجود أي عوالق قد تتسبّب في إقفال فتحات التصريف أثناء هطول الأمطار وإزالة ما يعترض جريانها من عوائق.

إلى هذا استمع أمين المنطقة خلال وقوفه على تلك المشروعات، لشرح مفصل من وكيل الأمين للمشاريع ومدير عام الصيانة والتشغيل ومدراء المشاريع عن خطة الأمانة المعدة لموسم الأمطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمين تبوك الجديد" في توجيه ميداني لمنسوبي إدارته: استعدّوا لموسم الأمطار
سبق

وقف أمين منطقة تبوك على مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها ونقاط التجمع الحرجة للمياه في مدينة تبوك.

كما وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ، اليوم، جميع فرق الصيانة والنظافة لتكثيف جهودها لاستقبال موسم الأمطار خلال الأسابيع المقبلة؛ جاء ذلك حرصًا من أمانة منطقة تبوك على جاهزية مشروعات تصريف مياه الأمطار.

واطلع أمين المنطقة على المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، كما وقف على عدد من النقاط الحرجة لتجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الداخلية، وعلى التجهيزات الخاصة بالمعدّات؛ تحسُّبًا لأي كميات أمطار تصنف بغير الاعتيادية إلى أن تنجز كامل مشاريع الشبكات الخاصة بتصريف مياه الأمطار في أوقاتها المحددة، إضافة إلى المشروعات التنموية التي تعمل أمانة منطقة تبوك على تنفيذها.

كما وجه المسؤولين عن أعمال النظافة بضرورة تكثيف الجهود خلال هذه الفترة وقبل الموسم؛ لضمان عدم وجود أي عوالق قد تتسبّب في إقفال فتحات التصريف أثناء هطول الأمطار وإزالة ما يعترض جريانها من عوائق.

إلى هذا استمع أمين المنطقة خلال وقوفه على تلك المشروعات، لشرح مفصل من وكيل الأمين للمشاريع ومدير عام الصيانة والتشغيل ومدراء المشاريع عن خطة الأمانة المعدة لموسم الأمطار.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
09:23 PM

"أمين تبوك الجديد" في توجيه ميداني لمنسوبي إدارته: استعدّوا لموسم الأمطار

وقف على عدد من النقاط الحرجة لتجمعات المياه في الطرق والشوارع الداخلية

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
480

وقف أمين منطقة تبوك على مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها ونقاط التجمع الحرجة للمياه في مدينة تبوك.

كما وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ، اليوم، جميع فرق الصيانة والنظافة لتكثيف جهودها لاستقبال موسم الأمطار خلال الأسابيع المقبلة؛ جاء ذلك حرصًا من أمانة منطقة تبوك على جاهزية مشروعات تصريف مياه الأمطار.

واطلع أمين المنطقة على المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة تبوك، كما وقف على عدد من النقاط الحرجة لتجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الداخلية، وعلى التجهيزات الخاصة بالمعدّات؛ تحسُّبًا لأي كميات أمطار تصنف بغير الاعتيادية إلى أن تنجز كامل مشاريع الشبكات الخاصة بتصريف مياه الأمطار في أوقاتها المحددة، إضافة إلى المشروعات التنموية التي تعمل أمانة منطقة تبوك على تنفيذها.

كما وجه المسؤولين عن أعمال النظافة بضرورة تكثيف الجهود خلال هذه الفترة وقبل الموسم؛ لضمان عدم وجود أي عوالق قد تتسبّب في إقفال فتحات التصريف أثناء هطول الأمطار وإزالة ما يعترض جريانها من عوائق.

إلى هذا استمع أمين المنطقة خلال وقوفه على تلك المشروعات، لشرح مفصل من وكيل الأمين للمشاريع ومدير عام الصيانة والتشغيل ومدراء المشاريع عن خطة الأمانة المعدة لموسم الأمطار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,677
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,225
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,302

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة