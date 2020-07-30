أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 105 وفي أستراليا إلى 189 حالةوفاة. وأوضح أندروز أن هذه هي أسوأ حصيلة إصابات يومية على الإطلاق، موضحًا أن ارتداء الكمامة سيصبح إلزاميًا في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا بدءًا من منتصف ليل الأحد. وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 15582 إصابة تعافى منها 9619 شخصًا.

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-30 أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 105 وفي أستراليا إلى 189 حالةوفاة.

وأوضح أندروز أن هذه هي أسوأ حصيلة إصابات يومية على الإطلاق، موضحًا أن ارتداء الكمامة سيصبح إلزاميًا في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا بدءًا من منتصف ليل الأحد.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 15582 إصابة تعافى منها 9619 شخصًا.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 08:18 AM

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة تسجيل 723 إصابة جديدة بالفيروس





A A A





0 مشاركة

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 105 وفي أستراليا إلى 189 حالةوفاة.

وأوضح أندروز أن هذه هي أسوأ حصيلة إصابات يومية على الإطلاق، موضحًا أن ارتداء الكمامة سيصبح إلزاميًا في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا بدءًا من منتصف ليل الأحد.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 15582 إصابة تعافى منها 9619 شخصًا.