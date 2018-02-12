"تعليم المجمعة" ينفّذ "خطة طوارئ" وعددًا من الفعاليات للتوعية بـ"كورونا"

محاضرات ونشرات تثقيفية وبرامج إرشادية لمدارس البنين والبنات

اتخذت إدارة تعليم محافظة المجمعة، عددًا من الإجراءات التوعوية والاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا"؛ تماشيًا مع توجهات وزارة التعليم؛ لما فيه مصلحة المجتمع بشكل عام والمجتمع التعليمي بشكل خاص.

وقال مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد العولة: إنه تم عقد عدة اجتماعات بقسم الصحة المدرسية، ومناقشة أعمال لجنة الطوارئ الصحية التي عقدت اجتماعاتها بناء على المستجدات المحلية والعالمية، والتي تتطلب جهودًا مكثفة واجتماعات دورية، وتكوين فِرَق عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتقديم برامج وحملات توعوية لكافة فئات المجتمع.

وأضاف العولة: قامت الإدارة بتوجيه قادة وقائدات المدارس إلى إعداد برامج توعوية وفعاليات تركّز على التعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه؛ مؤكدًا أهمية التواصل الفعال مع أولياء أمور الطلاب والطالبات وحثهم على اتباع التعليمات والاحتياطات التي تؤكد عليها وزارة الصحة.

وتابع: "أطلقت المدارس برامج توعوية من خلال الإذاعة الصباحية والمحاضرات والفعاليات والنشرات التوعوية، كما نفّذت الشؤون الصحية في إدارة التعليم، محاضرة تعريفية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه؛ للعمل على زيادة الوقاية الصحية، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي ومنسوبات التعليم، والتعريف بالإجراءات المتبعة للتوعية الصحية تجاه الفيروس، والأمراض الفيروسية، والأوبئة بوجه عام، قدّمها الدكتور شوقي علي من مركز صحي الفيصلية بالمجمعة على مسرح إدارة التعليم بحضور مدير التعليم يوسف الملحم ومدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد القحطاني وعدد من منسوبي إدارة التعليم ووزارة الصحة.

وأردف العولة: "نفذت الشؤون الصحية بتعليم المجمعة، حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية الخاصة بالتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه في جميع مدارس البنين والبنات، وعمدت إلى زيادة مستوى الوقاية الصحية تجاه العديد من الأمراض الفيروسية والموسمية؛ بما يحقق بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب والطالبات".

وأضاف: "تم توزيع النشرات والمطويات التوعوية والتعريفية على المدارس والمقرات التعليمية، التي تُعرّف بفيروس كورونا وتاريخه، وأسباب انتقاله، وطرق عدواه، وكيفية مكافحته والحد من انتشاره، إضافة إلى تنشيط دور الإذاعة المدرسية، وتسخير منابرها نحو زيادة الوعي بمخاطر المرض، ونشر الثقافة الصحية لخلق الأجواء التعليمية الآمنة والمناسبة للطلاب والطالبات".