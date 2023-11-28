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مستشفى "سليمان الحبيب" بالخبر يعيد لمريض قدرته على المشي والحركة

قَدِم للمملكة بعد أن أجرى عدة محاولات للعلاج ببلاده دون جدوى

تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إعادة القدرة على المشي والحركة لمريض في العقد السادس من عمره، بعد معاناة طويلة من عدم القدرة على المشي والشعور بآلام حادة في العمود الفقري والرقبة وكذلك تنميل في الذراعين واحتباس البول.

وأوضح الدكتور حسام الحبيب استشاري جراحة العمود الفقري والمخ والأعصاب الحاصل على الزمالة الكندية، أن المريض قَدِم للمملكة بعد أن أجرى عدة محاولات للعلاج في بلاده ولكن دون جدوى، وبعد وصوله للمستشفى تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة ومخبرية وبأشعة الرنين المغناطيسي على منطقة العمود الفقري.

وأضاف الحبيب، أن الفحوصات بينت وجود ضغط شديد لأربع فقرات بالعمود الفقري على الحبل الشوكي، إضافة إلى وجود تآكل في عظام بعض الفقرات، الأمر الذي تسبب في شعور المريض بتلك الأعراض، إضافة إلى صعوبة التوازن والوقوف لديه.

وقال بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات ودراستها جيداً، تم وضع خطة علاجية تكمن في إجراء التدخل الجراحي من أجل السيطرة على المضاعفات والحد من تأثيرها على المريض، مشيراً إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات وتم فيها تحرير الحبل الشوكي وإزالة الضغط المباشر عليه، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات والأدوات المصنعة من التيتانيوم لتثبيت الفقرات المتآكلة.

وعن العملية أكد الدكتور حسام الحبيب، أن الجراحة تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد، إذ استعاد المريض كامل توازنه واستطاع الوقوف والمشي بعد ساعات من الإجراء الطبي. كما تحسنت لديه الوظائف العصبية، وخرج من المستشفى بعد قضاء يومين في جناح التنويم وهو بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها، مشيراً إلى أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يقدم خدمات الرعاية الصحية لكامل المنطقة الشرقية، كما يستقبل كافة الحالات من داخل المملكة وخارجها.

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مستشفى "سليمان الحبيب" بالخبر يعيد لمريض قدرته على المشي والحركة
سبق

تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إعادة القدرة على المشي والحركة لمريض في العقد السادس من عمره، بعد معاناة طويلة من عدم القدرة على المشي والشعور بآلام حادة في العمود الفقري والرقبة وكذلك تنميل في الذراعين واحتباس البول.

وأوضح الدكتور حسام الحبيب استشاري جراحة العمود الفقري والمخ والأعصاب الحاصل على الزمالة الكندية، أن المريض قَدِم للمملكة بعد أن أجرى عدة محاولات للعلاج في بلاده ولكن دون جدوى، وبعد وصوله للمستشفى تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة ومخبرية وبأشعة الرنين المغناطيسي على منطقة العمود الفقري.

وأضاف الحبيب، أن الفحوصات بينت وجود ضغط شديد لأربع فقرات بالعمود الفقري على الحبل الشوكي، إضافة إلى وجود تآكل في عظام بعض الفقرات، الأمر الذي تسبب في شعور المريض بتلك الأعراض، إضافة إلى صعوبة التوازن والوقوف لديه.

وقال بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات ودراستها جيداً، تم وضع خطة علاجية تكمن في إجراء التدخل الجراحي من أجل السيطرة على المضاعفات والحد من تأثيرها على المريض، مشيراً إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات وتم فيها تحرير الحبل الشوكي وإزالة الضغط المباشر عليه، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات والأدوات المصنعة من التيتانيوم لتثبيت الفقرات المتآكلة.

وعن العملية أكد الدكتور حسام الحبيب، أن الجراحة تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد، إذ استعاد المريض كامل توازنه واستطاع الوقوف والمشي بعد ساعات من الإجراء الطبي. كما تحسنت لديه الوظائف العصبية، وخرج من المستشفى بعد قضاء يومين في جناح التنويم وهو بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها، مشيراً إلى أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يقدم خدمات الرعاية الصحية لكامل المنطقة الشرقية، كما يستقبل كافة الحالات من داخل المملكة وخارجها.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
08:38 AM

مستشفى "سليمان الحبيب" بالخبر يعيد لمريض قدرته على المشي والحركة

قَدِم للمملكة بعد أن أجرى عدة محاولات للعلاج ببلاده دون جدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إعادة القدرة على المشي والحركة لمريض في العقد السادس من عمره، بعد معاناة طويلة من عدم القدرة على المشي والشعور بآلام حادة في العمود الفقري والرقبة وكذلك تنميل في الذراعين واحتباس البول.

وأوضح الدكتور حسام الحبيب استشاري جراحة العمود الفقري والمخ والأعصاب الحاصل على الزمالة الكندية، أن المريض قَدِم للمملكة بعد أن أجرى عدة محاولات للعلاج في بلاده ولكن دون جدوى، وبعد وصوله للمستشفى تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة ومخبرية وبأشعة الرنين المغناطيسي على منطقة العمود الفقري.

وأضاف الحبيب، أن الفحوصات بينت وجود ضغط شديد لأربع فقرات بالعمود الفقري على الحبل الشوكي، إضافة إلى وجود تآكل في عظام بعض الفقرات، الأمر الذي تسبب في شعور المريض بتلك الأعراض، إضافة إلى صعوبة التوازن والوقوف لديه.

وقال بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات ودراستها جيداً، تم وضع خطة علاجية تكمن في إجراء التدخل الجراحي من أجل السيطرة على المضاعفات والحد من تأثيرها على المريض، مشيراً إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات وتم فيها تحرير الحبل الشوكي وإزالة الضغط المباشر عليه، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات والأدوات المصنعة من التيتانيوم لتثبيت الفقرات المتآكلة.

وعن العملية أكد الدكتور حسام الحبيب، أن الجراحة تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد، إذ استعاد المريض كامل توازنه واستطاع الوقوف والمشي بعد ساعات من الإجراء الطبي. كما تحسنت لديه الوظائف العصبية، وخرج من المستشفى بعد قضاء يومين في جناح التنويم وهو بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها، مشيراً إلى أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يقدم خدمات الرعاية الصحية لكامل المنطقة الشرقية، كما يستقبل كافة الحالات من داخل المملكة وخارجها.

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