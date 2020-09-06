النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الخريف يدخل مع "الجبهة".. "المسند" عن "طقس اليوم": هنا الأمطار

بين حساب النجوم وحركة الأرض.. قال: يشاهد سهيل شمال السعودية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب الممطرة فوق مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، قد تمتد حتى أجزاءٍ من منطقة #مكة المكرّمة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فصل #الخريف يدخل اليوم مع دخول نوء الجبهة وفقاً لحساب النجوم، بينما وفقاً لحركة الأرض حول الشمس يدخل فصل الخريف في 22 سبتمبر.. ويشاهد #سهيل شمال #السعودية.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الخريف يدخل مع "الجبهة".. "المسند" عن "طقس اليوم": هنا الأمطار
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب الممطرة فوق مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، قد تمتد حتى أجزاءٍ من منطقة #مكة المكرّمة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فصل #الخريف يدخل اليوم مع دخول نوء الجبهة وفقاً لحساب النجوم، بينما وفقاً لحركة الأرض حول الشمس يدخل فصل الخريف في 22 سبتمبر.. ويشاهد #سهيل شمال #السعودية.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
08:57 AM

الخريف يدخل مع "الجبهة".. "المسند" عن "طقس اليوم": هنا الأمطار

بين حساب النجوم وحركة الأرض.. قال: يشاهد سهيل شمال السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,300

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب الممطرة فوق مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، قد تمتد حتى أجزاءٍ من منطقة #مكة المكرّمة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فصل #الخريف يدخل اليوم مع دخول نوء الجبهة وفقاً لحساب النجوم، بينما وفقاً لحركة الأرض حول الشمس يدخل فصل الخريف في 22 سبتمبر.. ويشاهد #سهيل شمال #السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,718
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,139
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,268

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة