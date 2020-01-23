الباحة.. 2464 جولة رقابية تغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

الأمانة دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد

نفّذت أمانة منطقة الباحة 2464 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 10 منشآت تجارية، وتحرير 69 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط؛ أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

ودعا المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.