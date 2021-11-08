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تعديل اتفاقية أمنية بين "إسرائيل" ومصر لتعزيز وجود جيش الأخيرة في رفح

لجنة مشتركة من الجانبين عقدت اجتماعاً في تل أبيب

‬عقدت لجنة مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والمصري اجتماعًا، في "إسرائيل" لتناول القضايا الثنائية المشتركة، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين.

وأفاد البيان بأن الاجتماع أفضى للتوقيع على تعديل اتفاقية تنظم وجود الحرس في منطقة رفح الحدودية، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف أن الاتفاقية المعدّلة تقضي بتعزيز وجود الجيش المصري في منطقة رفح، بعد المصادقة على هذا التعديل على المستوى السياسي خلال فترة سابقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تعديل اتفاقية أمنية بين "إسرائيل" ومصر لتعزيز وجود جيش الأخيرة في رفح
سبق

‬عقدت لجنة مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والمصري اجتماعًا، في "إسرائيل" لتناول القضايا الثنائية المشتركة، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين.

وأفاد البيان بأن الاجتماع أفضى للتوقيع على تعديل اتفاقية تنظم وجود الحرس في منطقة رفح الحدودية، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف أن الاتفاقية المعدّلة تقضي بتعزيز وجود الجيش المصري في منطقة رفح، بعد المصادقة على هذا التعديل على المستوى السياسي خلال فترة سابقة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
04:11 PM

تعديل اتفاقية أمنية بين "إسرائيل" ومصر لتعزيز وجود جيش الأخيرة في رفح

لجنة مشتركة من الجانبين عقدت اجتماعاً في تل أبيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬عقدت لجنة مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والمصري اجتماعًا، في "إسرائيل" لتناول القضايا الثنائية المشتركة، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين.

وأفاد البيان بأن الاجتماع أفضى للتوقيع على تعديل اتفاقية تنظم وجود الحرس في منطقة رفح الحدودية، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف أن الاتفاقية المعدّلة تقضي بتعزيز وجود الجيش المصري في منطقة رفح، بعد المصادقة على هذا التعديل على المستوى السياسي خلال فترة سابقة.

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