النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السند" يطلق النظام الإلكتروني المطور لمركز الاتصال الموحد "1909"

يتيح إمكانية تقييم الموظفين وأداء العمل وحساب معدلات الإنجاز

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، النظام الإلكتروني المطور لمركز الاتصال الموحد 1909، وذلك بديوان الرئاسة العامة بمدينة الرياض.

وقال "السند": الرئاسة العامة حريصة كل الحرص على استثمار التقنيات الحديثة لخدمة المستفيدين من خلال تفعيل مثل هذه القنوات المفتوحة مع جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، والريادة في هذا المجال.

وأكد أن الرئاسة العامة تحظى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويتميز نظام الاتصال الموحد المطور 1909 برفع مستوى الأمن المعلوماتي للخدمات المقدمة من خلال المركز، وتطبيق سياسات أمن المعلومات ومواكبة التغيير التقني المستمر، كما يتميز بنظام دخول موحد من خلال الهوية الرقمية للمتصلين بالنظام، وتسهيل التعامل مع طلباتهم للخدمات الإلكترونية.

ويتيح النظام التعامل مع أكثر من 100 خدمة مابين إجرائية ومعلوماتية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز الاتصال 40 خط اتصال في آن واحد.

وتهدف الرئاسة العامة من خلال مركز الاتصال الموحد للتواصل المستمر مع المستفيدين، والعمل على توظيف قنوات التواصل في نشر ما يبني ثقة دائمة ويعزز عزم الرئاسة وحرصها على خدمة المستفيد لتحقيق ما يخدم الرسالة العامة للرئاسة، وإلى زيادة نسبة الاهتمام والوصول السريع إلى منسوبي مركز الاتصال الموحد.

ويتيح النظام لمسؤولي الرئاسة العامة تطبيق النظام على الأعمال الإدارية الداخلية للرئاسة، وإمكانية تقييم الموظفين وأداء العمل وحساب معدلات الإنجاز.

يذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسعى إلى تحسين وتطوير آلية التواصل والعلاقة مع المستفيدين، وذلك عبر توحيد قنوات التواصل وتوفير التقنيات المختلفة لتحقيق مؤشرات أداء مستقرة وثابته على جميع الوحدات والمستويات الإدارية لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين وجميع الجهات المعنية.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النظام الإلكتروني مركز الاتصال الموحد 1909

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السند" يطلق النظام الإلكتروني المطور لمركز الاتصال الموحد "1909"
سبق

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، النظام الإلكتروني المطور لمركز الاتصال الموحد 1909، وذلك بديوان الرئاسة العامة بمدينة الرياض.

وقال "السند": الرئاسة العامة حريصة كل الحرص على استثمار التقنيات الحديثة لخدمة المستفيدين من خلال تفعيل مثل هذه القنوات المفتوحة مع جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، والريادة في هذا المجال.

وأكد أن الرئاسة العامة تحظى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويتميز نظام الاتصال الموحد المطور 1909 برفع مستوى الأمن المعلوماتي للخدمات المقدمة من خلال المركز، وتطبيق سياسات أمن المعلومات ومواكبة التغيير التقني المستمر، كما يتميز بنظام دخول موحد من خلال الهوية الرقمية للمتصلين بالنظام، وتسهيل التعامل مع طلباتهم للخدمات الإلكترونية.

ويتيح النظام التعامل مع أكثر من 100 خدمة مابين إجرائية ومعلوماتية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز الاتصال 40 خط اتصال في آن واحد.

وتهدف الرئاسة العامة من خلال مركز الاتصال الموحد للتواصل المستمر مع المستفيدين، والعمل على توظيف قنوات التواصل في نشر ما يبني ثقة دائمة ويعزز عزم الرئاسة وحرصها على خدمة المستفيد لتحقيق ما يخدم الرسالة العامة للرئاسة، وإلى زيادة نسبة الاهتمام والوصول السريع إلى منسوبي مركز الاتصال الموحد.

ويتيح النظام لمسؤولي الرئاسة العامة تطبيق النظام على الأعمال الإدارية الداخلية للرئاسة، وإمكانية تقييم الموظفين وأداء العمل وحساب معدلات الإنجاز.

يذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسعى إلى تحسين وتطوير آلية التواصل والعلاقة مع المستفيدين، وذلك عبر توحيد قنوات التواصل وتوفير التقنيات المختلفة لتحقيق مؤشرات أداء مستقرة وثابته على جميع الوحدات والمستويات الإدارية لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين وجميع الجهات المعنية.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
02:23 PM

"السند" يطلق النظام الإلكتروني المطور لمركز الاتصال الموحد "1909"

يتيح إمكانية تقييم الموظفين وأداء العمل وحساب معدلات الإنجاز

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
678

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، النظام الإلكتروني المطور لمركز الاتصال الموحد 1909، وذلك بديوان الرئاسة العامة بمدينة الرياض.

وقال "السند": الرئاسة العامة حريصة كل الحرص على استثمار التقنيات الحديثة لخدمة المستفيدين من خلال تفعيل مثل هذه القنوات المفتوحة مع جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، والريادة في هذا المجال.

وأكد أن الرئاسة العامة تحظى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويتميز نظام الاتصال الموحد المطور 1909 برفع مستوى الأمن المعلوماتي للخدمات المقدمة من خلال المركز، وتطبيق سياسات أمن المعلومات ومواكبة التغيير التقني المستمر، كما يتميز بنظام دخول موحد من خلال الهوية الرقمية للمتصلين بالنظام، وتسهيل التعامل مع طلباتهم للخدمات الإلكترونية.

ويتيح النظام التعامل مع أكثر من 100 خدمة مابين إجرائية ومعلوماتية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز الاتصال 40 خط اتصال في آن واحد.

وتهدف الرئاسة العامة من خلال مركز الاتصال الموحد للتواصل المستمر مع المستفيدين، والعمل على توظيف قنوات التواصل في نشر ما يبني ثقة دائمة ويعزز عزم الرئاسة وحرصها على خدمة المستفيد لتحقيق ما يخدم الرسالة العامة للرئاسة، وإلى زيادة نسبة الاهتمام والوصول السريع إلى منسوبي مركز الاتصال الموحد.

ويتيح النظام لمسؤولي الرئاسة العامة تطبيق النظام على الأعمال الإدارية الداخلية للرئاسة، وإمكانية تقييم الموظفين وأداء العمل وحساب معدلات الإنجاز.

يذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسعى إلى تحسين وتطوير آلية التواصل والعلاقة مع المستفيدين، وذلك عبر توحيد قنوات التواصل وتوفير التقنيات المختلفة لتحقيق مؤشرات أداء مستقرة وثابته على جميع الوحدات والمستويات الإدارية لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين وجميع الجهات المعنية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,969
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,072
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,413
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,834

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة