النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحربي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة ترشيحه منسقًا عامًا للمفاوضات بالأمانة العامة للتعاون الخليجى

أعرب عن تقديره لوزراء خارجية دول مجلس التعاون على ثقتهم

رفع محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة ترشيحه لمنصب المنسق العام للمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وثمّن هذه الثقة الغالية، راجيًا من الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأعرب الحربي عن شكره وتقديره لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ثقتهم بتعيينه منسقًا عامًا للمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد في أداء المهمة على أكمل وجه، للدفع قدمًا بقيادة ملف المفاوضات التجارية الخليجية بما يلبي تطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحربي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة ترشيحه منسقًا عامًا للمفاوضات بالأمانة العامة للتعاون الخليجى
سبق

رفع محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة ترشيحه لمنصب المنسق العام للمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وثمّن هذه الثقة الغالية، راجيًا من الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأعرب الحربي عن شكره وتقديره لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ثقتهم بتعيينه منسقًا عامًا للمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد في أداء المهمة على أكمل وجه، للدفع قدمًا بقيادة ملف المفاوضات التجارية الخليجية بما يلبي تطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:22 PM

"الحربي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة ترشيحه منسقًا عامًا للمفاوضات بالأمانة العامة للتعاون الخليجى

أعرب عن تقديره لوزراء خارجية دول مجلس التعاون على ثقتهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
2,045

رفع محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة ترشيحه لمنصب المنسق العام للمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وثمّن هذه الثقة الغالية، راجيًا من الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأعرب الحربي عن شكره وتقديره لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ثقتهم بتعيينه منسقًا عامًا للمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد في أداء المهمة على أكمل وجه، للدفع قدمًا بقيادة ملف المفاوضات التجارية الخليجية بما يلبي تطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,720
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,856
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,064

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة