وتابع: أناشد الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض، فالكلمة أمانة، فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة.

وقال "آل جابر": بدأت قوات التحالف نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

بعد نشر المراقبين.. "آل جابر": أناشد الإعلاميين دعم الجهود الصادقة محمد المواسي سبق 2020-06-24 ناشد سفير خادم الحرمين الشريفين السفير محمد آل جابر الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة؛ لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض. وقال "آل جابر": بدأت قوات التحالف نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتابع: أناشد الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض، فالكلمة أمانة، فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 02:36 PM

بعد نشر المراقبين.. "آل جابر": أناشد الإعلاميين دعم الجهود الصادقة سفير المملكة باليمن: الكلمة أمانة فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة





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ناشد سفير خادم الحرمين الشريفين السفير محمد آل جابر الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة؛ لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال "آل جابر": بدأت قوات التحالف نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابع: أناشد الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض، فالكلمة أمانة، فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة.