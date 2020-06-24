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بعد نشر المراقبين.. "آل جابر": أناشد الإعلاميين دعم الجهود الصادقة

سفير المملكة باليمن: الكلمة أمانة فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة

ناشد سفير خادم الحرمين الشريفين السفير محمد آل جابر الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة؛ لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال "آل جابر": بدأت قوات التحالف نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابع: أناشد الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض، فالكلمة أمانة، فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة.

سفير خادم الحرمين الشريفين السفير محمد آل جابر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد نشر المراقبين.. "آل جابر": أناشد الإعلاميين دعم الجهود الصادقة
سبق

ناشد سفير خادم الحرمين الشريفين السفير محمد آل جابر الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة؛ لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال "آل جابر": بدأت قوات التحالف نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابع: أناشد الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض، فالكلمة أمانة، فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
02:36 PM

بعد نشر المراقبين.. "آل جابر": أناشد الإعلاميين دعم الجهود الصادقة

سفير المملكة باليمن: الكلمة أمانة فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
1,075

ناشد سفير خادم الحرمين الشريفين السفير محمد آل جابر الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة؛ لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال "آل جابر": بدأت قوات التحالف نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابع: أناشد الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض، فالكلمة أمانة، فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة.

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