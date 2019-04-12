كورونا وإيران في آخر 24 ساعة.. 1657 إصابة و117 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71686 حالة.
ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4474 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71686 حالة.
ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4474 حالة.وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71686 حالة.
ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4474 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71686 حالة.
ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4474 حالة.