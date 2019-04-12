ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4474 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71686 حالة.

كورونا وإيران في آخر 24 ساعة.. 1657 إصابة و117 وفاة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-12 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71686 حالة. ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4474 حالة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 01:25 PM

كورونا وإيران في آخر 24 ساعة.. 1657 إصابة و117 وفاة إجمالي الإصابات 71686 حالة وعدد الوفيات ارتفع لـ4474





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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71686 حالة.

ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4474 حالة.