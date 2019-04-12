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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

كورونا وإيران في آخر 24 ساعة.. 1657 إصابة و117 وفاة

إجمالي الإصابات 71686 حالة وعدد الوفيات ارتفع لـ4474

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71686 حالة.

ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4474 حالة.

وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد

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كورونا وإيران في آخر 24 ساعة.. 1657 إصابة و117 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71686 حالة.

ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4474 حالة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:25 PM

كورونا وإيران في آخر 24 ساعة.. 1657 إصابة و117 وفاة

إجمالي الإصابات 71686 حالة وعدد الوفيات ارتفع لـ4474

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,104

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 1657 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71686 حالة.

ووفق "رويترز" كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4474 حالة.

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