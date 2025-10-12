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"الشمري" يودّع منسوبي "صحة حائل" بعد انتهاء عمله مديراً لها

قدّم مدير عام الشؤون ‏الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري، اليوم عبر حسابه على تويتر، شكره وتقديره لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز، ولوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ولجميع منسوبي صحة حائل، وذلك بعد انتهاء عمله مديراً لصحة حائل.

وتمنى "الشمري" للتجمع الصحي بمنطقة حائل بالتوفيق والنجاح والتميز والإبداع في تحسين وتطوير تقديم الخدمات الصحية بالمنطقة.

وسأل الله التوفيق ومزيداً من النجاحات في تحسين الخدمات الصحية ببلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده قائد التغيير الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وتولى "الشمري" صحة حائل منذ أغسطس 2017، وحققت "الصحة" في خلال فترة عمله مدير لصحة حائل، تقدماً كبيراً؛ إذ سعى جاهداً بدعم من أمير منطقة حائل ونائبه ووزير الصحة، بافتتاح مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، في مارس 2018.

وفي يوليو 2018 تم افتتاح عيادات الأورام في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، وفي ديسمبر 2019 تم الافتتاح الفعلي لمستشفى الولادة والأطفال في حائل بمقره الجديد، في حي المصيف شرق مستشفى الملك سلمان التخصصي، وفي مارس 2020 تم إنشاء مستشفى شراف بحائل في مبنى مستشفى الولادة والأطفال السابق بسعة سريرية 125، ويستقبل فيه جميع حالات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة.

وفي يونيو 2020 تم تدشين مركز صلاح الدين، الواقع على الدائري الغربي لمدينة حائل على مساحة 2000 متر مربع، ويعمل على مدار الساعة، للطوارئ والأسنان والأمراض المزمنة، كما تم في مايو 2020 افتتاح وحدة الفيروسات في المختبر المرجعي بالمنطقة.

الجدير ذكره أن "الشمري" في ديسمبر 2019 حصل على جائزة أمير حائل "بصمة" للمشاريع والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد في عامها الثاني، مشاركة مع بعض الجهات الحكومية بالمنطقة.

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"الشمري" يودّع منسوبي "صحة حائل" بعد انتهاء عمله مديراً لها
سبق

قدّم مدير عام الشؤون ‏الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري، اليوم عبر حسابه على تويتر، شكره وتقديره لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز، ولوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ولجميع منسوبي صحة حائل، وذلك بعد انتهاء عمله مديراً لصحة حائل.

وتمنى "الشمري" للتجمع الصحي بمنطقة حائل بالتوفيق والنجاح والتميز والإبداع في تحسين وتطوير تقديم الخدمات الصحية بالمنطقة.

وسأل الله التوفيق ومزيداً من النجاحات في تحسين الخدمات الصحية ببلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده قائد التغيير الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وتولى "الشمري" صحة حائل منذ أغسطس 2017، وحققت "الصحة" في خلال فترة عمله مدير لصحة حائل، تقدماً كبيراً؛ إذ سعى جاهداً بدعم من أمير منطقة حائل ونائبه ووزير الصحة، بافتتاح مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، في مارس 2018.

وفي يوليو 2018 تم افتتاح عيادات الأورام في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، وفي ديسمبر 2019 تم الافتتاح الفعلي لمستشفى الولادة والأطفال في حائل بمقره الجديد، في حي المصيف شرق مستشفى الملك سلمان التخصصي، وفي مارس 2020 تم إنشاء مستشفى شراف بحائل في مبنى مستشفى الولادة والأطفال السابق بسعة سريرية 125، ويستقبل فيه جميع حالات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة.

وفي يونيو 2020 تم تدشين مركز صلاح الدين، الواقع على الدائري الغربي لمدينة حائل على مساحة 2000 متر مربع، ويعمل على مدار الساعة، للطوارئ والأسنان والأمراض المزمنة، كما تم في مايو 2020 افتتاح وحدة الفيروسات في المختبر المرجعي بالمنطقة.

الجدير ذكره أن "الشمري" في ديسمبر 2019 حصل على جائزة أمير حائل "بصمة" للمشاريع والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد في عامها الثاني، مشاركة مع بعض الجهات الحكومية بالمنطقة.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
06:08 PM

"الشمري" يودّع منسوبي "صحة حائل" بعد انتهاء عمله مديراً لها

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خالد السليمي - حائل
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قدّم مدير عام الشؤون ‏الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري، اليوم عبر حسابه على تويتر، شكره وتقديره لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز، ولوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ولجميع منسوبي صحة حائل، وذلك بعد انتهاء عمله مديراً لصحة حائل.

وتمنى "الشمري" للتجمع الصحي بمنطقة حائل بالتوفيق والنجاح والتميز والإبداع في تحسين وتطوير تقديم الخدمات الصحية بالمنطقة.

وسأل الله التوفيق ومزيداً من النجاحات في تحسين الخدمات الصحية ببلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده قائد التغيير الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وتولى "الشمري" صحة حائل منذ أغسطس 2017، وحققت "الصحة" في خلال فترة عمله مدير لصحة حائل، تقدماً كبيراً؛ إذ سعى جاهداً بدعم من أمير منطقة حائل ونائبه ووزير الصحة، بافتتاح مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، في مارس 2018.

وفي يوليو 2018 تم افتتاح عيادات الأورام في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، وفي ديسمبر 2019 تم الافتتاح الفعلي لمستشفى الولادة والأطفال في حائل بمقره الجديد، في حي المصيف شرق مستشفى الملك سلمان التخصصي، وفي مارس 2020 تم إنشاء مستشفى شراف بحائل في مبنى مستشفى الولادة والأطفال السابق بسعة سريرية 125، ويستقبل فيه جميع حالات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة.

وفي يونيو 2020 تم تدشين مركز صلاح الدين، الواقع على الدائري الغربي لمدينة حائل على مساحة 2000 متر مربع، ويعمل على مدار الساعة، للطوارئ والأسنان والأمراض المزمنة، كما تم في مايو 2020 افتتاح وحدة الفيروسات في المختبر المرجعي بالمنطقة.

الجدير ذكره أن "الشمري" في ديسمبر 2019 حصل على جائزة أمير حائل "بصمة" للمشاريع والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد في عامها الثاني، مشاركة مع بعض الجهات الحكومية بالمنطقة.

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