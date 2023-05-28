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"السعيدي": "أردوغان" لا يمثل الإسلام.. وإنما يطبق العلمانية

نفى صحة الادعاء بأن الرئيس التركي يتدرج في تطبيق الشريعة

نفى الدكتور محمد السعيدي أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، ‏بشدة، أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمثّل الإسلام

أو يمثل الأمة الإسلامية، موضحًا أنه يطبق العلمانية في بلاده.

ولدى استضافته أمس في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر، وسؤاله عن موقفه من "أوردغان"، قال "السعيدي": ليس لدي رأيان بالنسبة لأوردغان، هو حاكم ناجح في بلده، لكن أن يمثل أردوغان الإسلام أو يمثل الأمة الإسلامية فهذا غير صحيح؛ وقد كتبت سبعة أو ثمانية مقالات في أردوغان، وهو يقول عن نفسه إنه علماني.

وأضاف: للأسف هناك أناس يريدون منه بالقوة أن يكون ممثلاً للإسلام؛ وقد قرأت بالأمس تغريدة السلطان الإمام الحاكم تتكلم عنه، وهو لا يمثل الإسلام ولا يمثل الدين ولا ينبغي أن يمثل الدين.

وأردف: عندهم في تركيا هناك مخالفات شرعية كثيرة وكلما قلنا لهم شيئًا قالوا إنه يتدرج في تطبيق الشريعة.

وتابع: نحن نعرف أن أوردغان 16 سنة حاكماً ولم يتدرج قيد أنملة في تطبيق الشريعة، بل هناك قوانين سيئة جدًا استحدثت في عهده مثل قانون عدم تجريم الزنا، والاعتراف بنقابات المثليين التي استحدثت في عهده وغيرها! كيف تقولون لنا إنه يتدرج في تطبيق الشريعة؟! هو يطبق العلمانية في بلاده.

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"السعيدي": "أردوغان" لا يمثل الإسلام.. وإنما يطبق العلمانية
سبق

نفى الدكتور محمد السعيدي أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، ‏بشدة، أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمثّل الإسلام

أو يمثل الأمة الإسلامية، موضحًا أنه يطبق العلمانية في بلاده.

ولدى استضافته أمس في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر، وسؤاله عن موقفه من "أوردغان"، قال "السعيدي": ليس لدي رأيان بالنسبة لأوردغان، هو حاكم ناجح في بلده، لكن أن يمثل أردوغان الإسلام أو يمثل الأمة الإسلامية فهذا غير صحيح؛ وقد كتبت سبعة أو ثمانية مقالات في أردوغان، وهو يقول عن نفسه إنه علماني.

وأضاف: للأسف هناك أناس يريدون منه بالقوة أن يكون ممثلاً للإسلام؛ وقد قرأت بالأمس تغريدة السلطان الإمام الحاكم تتكلم عنه، وهو لا يمثل الإسلام ولا يمثل الدين ولا ينبغي أن يمثل الدين.

وأردف: عندهم في تركيا هناك مخالفات شرعية كثيرة وكلما قلنا لهم شيئًا قالوا إنه يتدرج في تطبيق الشريعة.

وتابع: نحن نعرف أن أوردغان 16 سنة حاكماً ولم يتدرج قيد أنملة في تطبيق الشريعة، بل هناك قوانين سيئة جدًا استحدثت في عهده مثل قانون عدم تجريم الزنا، والاعتراف بنقابات المثليين التي استحدثت في عهده وغيرها! كيف تقولون لنا إنه يتدرج في تطبيق الشريعة؟! هو يطبق العلمانية في بلاده.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
04:34 PM

"السعيدي": "أردوغان" لا يمثل الإسلام.. وإنما يطبق العلمانية

نفى صحة الادعاء بأن الرئيس التركي يتدرج في تطبيق الشريعة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
8,706

نفى الدكتور محمد السعيدي أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، ‏بشدة، أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمثّل الإسلام

أو يمثل الأمة الإسلامية، موضحًا أنه يطبق العلمانية في بلاده.

ولدى استضافته أمس في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر، وسؤاله عن موقفه من "أوردغان"، قال "السعيدي": ليس لدي رأيان بالنسبة لأوردغان، هو حاكم ناجح في بلده، لكن أن يمثل أردوغان الإسلام أو يمثل الأمة الإسلامية فهذا غير صحيح؛ وقد كتبت سبعة أو ثمانية مقالات في أردوغان، وهو يقول عن نفسه إنه علماني.

وأضاف: للأسف هناك أناس يريدون منه بالقوة أن يكون ممثلاً للإسلام؛ وقد قرأت بالأمس تغريدة السلطان الإمام الحاكم تتكلم عنه، وهو لا يمثل الإسلام ولا يمثل الدين ولا ينبغي أن يمثل الدين.

وأردف: عندهم في تركيا هناك مخالفات شرعية كثيرة وكلما قلنا لهم شيئًا قالوا إنه يتدرج في تطبيق الشريعة.

وتابع: نحن نعرف أن أوردغان 16 سنة حاكماً ولم يتدرج قيد أنملة في تطبيق الشريعة، بل هناك قوانين سيئة جدًا استحدثت في عهده مثل قانون عدم تجريم الزنا، والاعتراف بنقابات المثليين التي استحدثت في عهده وغيرها! كيف تقولون لنا إنه يتدرج في تطبيق الشريعة؟! هو يطبق العلمانية في بلاده.

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