النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

كاتب سعودي: وعول بلجرشي تم إطلاقها في الوقت والمكان الخطأ

قال: راحت ضحية "البهرجة" الإعلامية وبرنامج السياحة الصيفية

يؤكد الكاتب الصحفي د. محمد حامد الغامدي أن وعول بلجرشي تعرضت لظلم تسريحها من أقفاصها في الوقت والمكان الخطأ، متسائلًا عن الأسباب العلمية لإطلاق الوعول في هذا المكان بالذات، خشية أن يكون سبب إطلاقها هو البريق الإعلامي وبرنامج السياحة الصيفية في منطقة الباحة، ومؤكدًا على أن المهمة الأساسية لـ"الحياة الفطرية" هي الحفاظ على "حق الحياة" لهذه الوعول.

هل تمت التضحية بوعول بلجرشي؟

وفي مقاله "وعول بلجرشي تكشف المستور في الحياة الفطرية" بصحيفة "اليوم"، يتساءل الغامدي: "مع انكشاف الموقف وجدت أن اختيار موقع إطلاق هذه الوعول الجبلية يحمل الكثير من التساؤلات. هل كان البريق الإعلامي الهدف الرئيس؟ كنتيجة: هل تمت التضحية بهذه الوعول كجزء من برنامج السياحة الصيفية في منطقة الباحة؟ أين حق الحياة لهذه الوعول؟ هل كان الارتجال وقصر النظر مرافقًا لإطلاقها صيفًا؟ هل كان قرار إطلاقها في هذا الموقع صائبًا؟ هل يعرف صاحب القرار شيئًا عن بيئة منطقة الباحة، خاصة بيئة محافظة بلجرشي؟ هل الوعول تاريخيًّا وجغرافيًّا من أنعام بيئة هذا الموقع؟ ألم تتغير البيئة وتتكدس بالعمران؟".

ما المعايير العلمية؟

ويمضي "الغامدي" متسائلًا: "ما المعايير العلمية لإطلاق هذه الوعول في هذا المكان بالذات؟ بداية توقعت أن الوعول ستعيش داخل حدود المتنزه الصغير، وأنها محمية بسياج لا يسمح بخروجها. ثم تكشفت لي الحقائق لاحقًا".

في الوقت والمكان الخطأ

ويؤكد الكاتب أن "هذه الوعول البريئة تعرضت لظلم تسريحها من أقفاصها في الوقت والمكان الخطأ. تصرف حجب (حق الحياة) لهذه الكائنات البريئة. كيف تأكد لهم أنها ستعيش بسلام في هذا المكان من هذه المحافظة؟ لماذا تجاهلوا أودية وجبال منطقة سد الجانبين، البعيدة عن التجمعات السكانية؟ حيث البيئة الجبلية بأوديتها الشهيرة تعد مكانًا تاريخيًّا للرعي، فهي مناطق رعي تاريخية طوال العام؛ وذلك لوجود المياه والكلأ في أودية هذه الجبال عبر التاريخ دون انقطاع وحتى اليوم".

أي ارتجال في القرار؟

ويرى "الغامدي" أن هذه الوعول كانت ضحية ويقول: "لم أجد أي تفسير منطقي لصالح إطلاق هذه الوعول في متنزه صغير بين القرى والمناطق السكنية. أي ارتجال في القرار؟ أي ارتجال في اختيار المكان؟ أي ارتجال في تجاهل مستقبل حياة هذه الوعول في منطقة سكنية خالية من المياه السطحية تمامًا؟ ... استنتجت كغيري أنهم زجوا بهذه الكائنات في عالم المجهول ظلمًا وتعسفًا. هل تم التركيز على (البهرجة) الإعلامية على حساب حسن اختيار موقع إطلاق هذه الوعول في الأماكن التي تضمن نجاح فكرة إطلاقها في منطقة الباحة؟".

دفاعًا عن "حق الحياة"

ويتوقف "الغامدي" أمام مفهوم "حق الحياة" لهذه الحيوانات، ويقول: "أكتب هذا دفاعًا عن حق حياة هذه الوعول. هل تعي الحياة الفطرية معنى (حق الحياة) لهذه الوعول وغيرها؟ أين المسؤول الواعي المختص؟ أين حكمة الحياة الفطرية بكل علمائها وإمكانياتها وخبرتها؟ نعم نجحتم في إخراجها من أقفاصها، وفشلتم في اختيار المكان، وعرضتم حياة هذه الوعول للموت صيدًا، ودهسًا، ومطاردة، وإجهادًا، وخوفًا، وسط الأحياء السكنية والطرق الرئيسية. حتى الأهالي تفاجؤوا بهذه الوعول تجري تائهة في الشوارع بين بيوتهم".

ضحية البرنامج السياحي الصيفي

ويضيف الكاتب: "إذا كان هدف المنظمين تقديم هذه الوعول ضحية لإنجاح البرنامج السياحي الصيفي في منطقة الباحة، فقد تجاهلوا حق حياة هذه الوعول، وهذه جريمة بيئية بحاجة إلى عقاب رادع. أين (حق الحياة) لهذه الكائنات في قاموس الحياة الفطرية ومسؤوليها؟".

مهمة "الحياة الفطرية"

وينهي "الغامدي" قائلًا: "هل تحتاج الحياة الفطرية إلى حماية من سوء قراراتها قبل حمايتها للحياة الفطرية؟ أكتفي بتذكيرهم بشعار: (حق الحياة). إنه محور نشاطهم المستدام. هل يدركون هذا ويفعلونه؟".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كاتب سعودي: وعول بلجرشي تم إطلاقها في الوقت والمكان الخطأ
سبق

يؤكد الكاتب الصحفي د. محمد حامد الغامدي أن وعول بلجرشي تعرضت لظلم تسريحها من أقفاصها في الوقت والمكان الخطأ، متسائلًا عن الأسباب العلمية لإطلاق الوعول في هذا المكان بالذات، خشية أن يكون سبب إطلاقها هو البريق الإعلامي وبرنامج السياحة الصيفية في منطقة الباحة، ومؤكدًا على أن المهمة الأساسية لـ"الحياة الفطرية" هي الحفاظ على "حق الحياة" لهذه الوعول.

هل تمت التضحية بوعول بلجرشي؟

وفي مقاله "وعول بلجرشي تكشف المستور في الحياة الفطرية" بصحيفة "اليوم"، يتساءل الغامدي: "مع انكشاف الموقف وجدت أن اختيار موقع إطلاق هذه الوعول الجبلية يحمل الكثير من التساؤلات. هل كان البريق الإعلامي الهدف الرئيس؟ كنتيجة: هل تمت التضحية بهذه الوعول كجزء من برنامج السياحة الصيفية في منطقة الباحة؟ أين حق الحياة لهذه الوعول؟ هل كان الارتجال وقصر النظر مرافقًا لإطلاقها صيفًا؟ هل كان قرار إطلاقها في هذا الموقع صائبًا؟ هل يعرف صاحب القرار شيئًا عن بيئة منطقة الباحة، خاصة بيئة محافظة بلجرشي؟ هل الوعول تاريخيًّا وجغرافيًّا من أنعام بيئة هذا الموقع؟ ألم تتغير البيئة وتتكدس بالعمران؟".

ما المعايير العلمية؟

ويمضي "الغامدي" متسائلًا: "ما المعايير العلمية لإطلاق هذه الوعول في هذا المكان بالذات؟ بداية توقعت أن الوعول ستعيش داخل حدود المتنزه الصغير، وأنها محمية بسياج لا يسمح بخروجها. ثم تكشفت لي الحقائق لاحقًا".

في الوقت والمكان الخطأ

ويؤكد الكاتب أن "هذه الوعول البريئة تعرضت لظلم تسريحها من أقفاصها في الوقت والمكان الخطأ. تصرف حجب (حق الحياة) لهذه الكائنات البريئة. كيف تأكد لهم أنها ستعيش بسلام في هذا المكان من هذه المحافظة؟ لماذا تجاهلوا أودية وجبال منطقة سد الجانبين، البعيدة عن التجمعات السكانية؟ حيث البيئة الجبلية بأوديتها الشهيرة تعد مكانًا تاريخيًّا للرعي، فهي مناطق رعي تاريخية طوال العام؛ وذلك لوجود المياه والكلأ في أودية هذه الجبال عبر التاريخ دون انقطاع وحتى اليوم".

أي ارتجال في القرار؟

ويرى "الغامدي" أن هذه الوعول كانت ضحية ويقول: "لم أجد أي تفسير منطقي لصالح إطلاق هذه الوعول في متنزه صغير بين القرى والمناطق السكنية. أي ارتجال في القرار؟ أي ارتجال في اختيار المكان؟ أي ارتجال في تجاهل مستقبل حياة هذه الوعول في منطقة سكنية خالية من المياه السطحية تمامًا؟ ... استنتجت كغيري أنهم زجوا بهذه الكائنات في عالم المجهول ظلمًا وتعسفًا. هل تم التركيز على (البهرجة) الإعلامية على حساب حسن اختيار موقع إطلاق هذه الوعول في الأماكن التي تضمن نجاح فكرة إطلاقها في منطقة الباحة؟".

دفاعًا عن "حق الحياة"

ويتوقف "الغامدي" أمام مفهوم "حق الحياة" لهذه الحيوانات، ويقول: "أكتب هذا دفاعًا عن حق حياة هذه الوعول. هل تعي الحياة الفطرية معنى (حق الحياة) لهذه الوعول وغيرها؟ أين المسؤول الواعي المختص؟ أين حكمة الحياة الفطرية بكل علمائها وإمكانياتها وخبرتها؟ نعم نجحتم في إخراجها من أقفاصها، وفشلتم في اختيار المكان، وعرضتم حياة هذه الوعول للموت صيدًا، ودهسًا، ومطاردة، وإجهادًا، وخوفًا، وسط الأحياء السكنية والطرق الرئيسية. حتى الأهالي تفاجؤوا بهذه الوعول تجري تائهة في الشوارع بين بيوتهم".

ضحية البرنامج السياحي الصيفي

ويضيف الكاتب: "إذا كان هدف المنظمين تقديم هذه الوعول ضحية لإنجاح البرنامج السياحي الصيفي في منطقة الباحة، فقد تجاهلوا حق حياة هذه الوعول، وهذه جريمة بيئية بحاجة إلى عقاب رادع. أين (حق الحياة) لهذه الكائنات في قاموس الحياة الفطرية ومسؤوليها؟".

مهمة "الحياة الفطرية"

وينهي "الغامدي" قائلًا: "هل تحتاج الحياة الفطرية إلى حماية من سوء قراراتها قبل حمايتها للحياة الفطرية؟ أكتفي بتذكيرهم بشعار: (حق الحياة). إنه محور نشاطهم المستدام. هل يدركون هذا ويفعلونه؟".

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
04:25 PM

كاتب سعودي: وعول بلجرشي تم إطلاقها في الوقت والمكان الخطأ

قال: راحت ضحية "البهرجة" الإعلامية وبرنامج السياحة الصيفية

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,692

يؤكد الكاتب الصحفي د. محمد حامد الغامدي أن وعول بلجرشي تعرضت لظلم تسريحها من أقفاصها في الوقت والمكان الخطأ، متسائلًا عن الأسباب العلمية لإطلاق الوعول في هذا المكان بالذات، خشية أن يكون سبب إطلاقها هو البريق الإعلامي وبرنامج السياحة الصيفية في منطقة الباحة، ومؤكدًا على أن المهمة الأساسية لـ"الحياة الفطرية" هي الحفاظ على "حق الحياة" لهذه الوعول.

هل تمت التضحية بوعول بلجرشي؟

وفي مقاله "وعول بلجرشي تكشف المستور في الحياة الفطرية" بصحيفة "اليوم"، يتساءل الغامدي: "مع انكشاف الموقف وجدت أن اختيار موقع إطلاق هذه الوعول الجبلية يحمل الكثير من التساؤلات. هل كان البريق الإعلامي الهدف الرئيس؟ كنتيجة: هل تمت التضحية بهذه الوعول كجزء من برنامج السياحة الصيفية في منطقة الباحة؟ أين حق الحياة لهذه الوعول؟ هل كان الارتجال وقصر النظر مرافقًا لإطلاقها صيفًا؟ هل كان قرار إطلاقها في هذا الموقع صائبًا؟ هل يعرف صاحب القرار شيئًا عن بيئة منطقة الباحة، خاصة بيئة محافظة بلجرشي؟ هل الوعول تاريخيًّا وجغرافيًّا من أنعام بيئة هذا الموقع؟ ألم تتغير البيئة وتتكدس بالعمران؟".

ما المعايير العلمية؟

ويمضي "الغامدي" متسائلًا: "ما المعايير العلمية لإطلاق هذه الوعول في هذا المكان بالذات؟ بداية توقعت أن الوعول ستعيش داخل حدود المتنزه الصغير، وأنها محمية بسياج لا يسمح بخروجها. ثم تكشفت لي الحقائق لاحقًا".

في الوقت والمكان الخطأ

ويؤكد الكاتب أن "هذه الوعول البريئة تعرضت لظلم تسريحها من أقفاصها في الوقت والمكان الخطأ. تصرف حجب (حق الحياة) لهذه الكائنات البريئة. كيف تأكد لهم أنها ستعيش بسلام في هذا المكان من هذه المحافظة؟ لماذا تجاهلوا أودية وجبال منطقة سد الجانبين، البعيدة عن التجمعات السكانية؟ حيث البيئة الجبلية بأوديتها الشهيرة تعد مكانًا تاريخيًّا للرعي، فهي مناطق رعي تاريخية طوال العام؛ وذلك لوجود المياه والكلأ في أودية هذه الجبال عبر التاريخ دون انقطاع وحتى اليوم".

أي ارتجال في القرار؟

ويرى "الغامدي" أن هذه الوعول كانت ضحية ويقول: "لم أجد أي تفسير منطقي لصالح إطلاق هذه الوعول في متنزه صغير بين القرى والمناطق السكنية. أي ارتجال في القرار؟ أي ارتجال في اختيار المكان؟ أي ارتجال في تجاهل مستقبل حياة هذه الوعول في منطقة سكنية خالية من المياه السطحية تمامًا؟ ... استنتجت كغيري أنهم زجوا بهذه الكائنات في عالم المجهول ظلمًا وتعسفًا. هل تم التركيز على (البهرجة) الإعلامية على حساب حسن اختيار موقع إطلاق هذه الوعول في الأماكن التي تضمن نجاح فكرة إطلاقها في منطقة الباحة؟".

دفاعًا عن "حق الحياة"

ويتوقف "الغامدي" أمام مفهوم "حق الحياة" لهذه الحيوانات، ويقول: "أكتب هذا دفاعًا عن حق حياة هذه الوعول. هل تعي الحياة الفطرية معنى (حق الحياة) لهذه الوعول وغيرها؟ أين المسؤول الواعي المختص؟ أين حكمة الحياة الفطرية بكل علمائها وإمكانياتها وخبرتها؟ نعم نجحتم في إخراجها من أقفاصها، وفشلتم في اختيار المكان، وعرضتم حياة هذه الوعول للموت صيدًا، ودهسًا، ومطاردة، وإجهادًا، وخوفًا، وسط الأحياء السكنية والطرق الرئيسية. حتى الأهالي تفاجؤوا بهذه الوعول تجري تائهة في الشوارع بين بيوتهم".

ضحية البرنامج السياحي الصيفي

ويضيف الكاتب: "إذا كان هدف المنظمين تقديم هذه الوعول ضحية لإنجاح البرنامج السياحي الصيفي في منطقة الباحة، فقد تجاهلوا حق حياة هذه الوعول، وهذه جريمة بيئية بحاجة إلى عقاب رادع. أين (حق الحياة) لهذه الكائنات في قاموس الحياة الفطرية ومسؤوليها؟".

مهمة "الحياة الفطرية"

وينهي "الغامدي" قائلًا: "هل تحتاج الحياة الفطرية إلى حماية من سوء قراراتها قبل حمايتها للحياة الفطرية؟ أكتفي بتذكيرهم بشعار: (حق الحياة). إنه محور نشاطهم المستدام. هل يدركون هذا ويفعلونه؟".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,288
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة