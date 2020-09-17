النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أوقفوا جنون التصويت" .."ترامب": نتائج السباق الرئاسي 2020 لن تكون دقيقة

واصل هجومه على الاقتراع بوساطة البريد

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على التصويت بالبريد، اليوم (الخميس)، مشيرًا إلى أن نتائج السباق الرئاسي 2020 لن يتسنى تحديدها بشكل دقيق أبدًا.

وقال "ترامب" في تغريدة: "نظرًا للكم الهائل الجديد غير المسبوق من بطاقات الاقتراع غير المرغوب فيها التي سيتم إرسالها للناخبين، أو لأي مكان هذا العام، قد لا يتم مطلقًا تحديد نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر بدقة، وهو ما يريده بعضهم. كارثة انتخابية أخرى بالأمس، أوقفوا جنون التصويت".

ويرى خبراء انتخابات درسوا الانتخابات الأمريكية على مدى عقود، أن التزوير أمر نادر الحدوث.

وتتطلب 16 ولاية وجود عذر لعدم التصويت في الانتخابات كأن يكون الناخب مريضًا أو مسافرًا، وتسمح الولايات الأمريكية الأخرى وعددها 34 لأي ناخب مسجل بطلب الاقتراع عبر البريد.

وأدلى ناخب واحد من كل أربعة ناخبين بصوته عن طريق البريد في انتخابات عام 2016.

ويُتوقع أن تكون انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أكبر اختبار في البلاد للتصويت عبر البريد، ويخوض الحزبان الرئيسان العديد من الدعاوى القضائية التي ستؤثر على كيفية ممارسة ملايين الأمريكيين لحقهم في التصويت.

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"أوقفوا جنون التصويت" .."ترامب": نتائج السباق الرئاسي 2020 لن تكون دقيقة
سبق

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على التصويت بالبريد، اليوم (الخميس)، مشيرًا إلى أن نتائج السباق الرئاسي 2020 لن يتسنى تحديدها بشكل دقيق أبدًا.

وقال "ترامب" في تغريدة: "نظرًا للكم الهائل الجديد غير المسبوق من بطاقات الاقتراع غير المرغوب فيها التي سيتم إرسالها للناخبين، أو لأي مكان هذا العام، قد لا يتم مطلقًا تحديد نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر بدقة، وهو ما يريده بعضهم. كارثة انتخابية أخرى بالأمس، أوقفوا جنون التصويت".

ويرى خبراء انتخابات درسوا الانتخابات الأمريكية على مدى عقود، أن التزوير أمر نادر الحدوث.

وتتطلب 16 ولاية وجود عذر لعدم التصويت في الانتخابات كأن يكون الناخب مريضًا أو مسافرًا، وتسمح الولايات الأمريكية الأخرى وعددها 34 لأي ناخب مسجل بطلب الاقتراع عبر البريد.

وأدلى ناخب واحد من كل أربعة ناخبين بصوته عن طريق البريد في انتخابات عام 2016.

ويُتوقع أن تكون انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أكبر اختبار في البلاد للتصويت عبر البريد، ويخوض الحزبان الرئيسان العديد من الدعاوى القضائية التي ستؤثر على كيفية ممارسة ملايين الأمريكيين لحقهم في التصويت.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:31 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
10:46 PM

"أوقفوا جنون التصويت" .."ترامب": نتائج السباق الرئاسي 2020 لن تكون دقيقة

واصل هجومه على الاقتراع بوساطة البريد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,202

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على التصويت بالبريد، اليوم (الخميس)، مشيرًا إلى أن نتائج السباق الرئاسي 2020 لن يتسنى تحديدها بشكل دقيق أبدًا.

وقال "ترامب" في تغريدة: "نظرًا للكم الهائل الجديد غير المسبوق من بطاقات الاقتراع غير المرغوب فيها التي سيتم إرسالها للناخبين، أو لأي مكان هذا العام، قد لا يتم مطلقًا تحديد نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر بدقة، وهو ما يريده بعضهم. كارثة انتخابية أخرى بالأمس، أوقفوا جنون التصويت".

ويرى خبراء انتخابات درسوا الانتخابات الأمريكية على مدى عقود، أن التزوير أمر نادر الحدوث.

وتتطلب 16 ولاية وجود عذر لعدم التصويت في الانتخابات كأن يكون الناخب مريضًا أو مسافرًا، وتسمح الولايات الأمريكية الأخرى وعددها 34 لأي ناخب مسجل بطلب الاقتراع عبر البريد.

وأدلى ناخب واحد من كل أربعة ناخبين بصوته عن طريق البريد في انتخابات عام 2016.

ويُتوقع أن تكون انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أكبر اختبار في البلاد للتصويت عبر البريد، ويخوض الحزبان الرئيسان العديد من الدعاوى القضائية التي ستؤثر على كيفية ممارسة ملايين الأمريكيين لحقهم في التصويت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,104
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,644

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة