مكتب تعليم صامطة ينظم مبادرة للتبرع بالدم

تحت شعار "دمي فداء وطني"

نظمت وحدة الشؤون الصحية المدرسية، بمكتب تعليم صامطة، بالتعاون مع مختبر بنك الدم، التابع لمستشفى صامطة العام، أمس الثلاثاء، مبادرة التبرع بالدم، تحت شعار: "دمي فداء وطني"، والمعرض المصاحب، وذلك في ابتدائية عبد الله بن سلمة، بإسكان الخارش، ولمدة يومين.

وقال مدير مكتب تعليم صامطة، عبد الرزاق بن محمد الصميلي، إن هذه المبادرة تأتي من منطلق التعاون واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع.

وأضاف "الصميلي" أن المبادرة تستهدف منسوبي المكتب والمدارس وأولياء الأمور، لنشر ثقافة المبادرات التطوعية وأهمية التبرع بالدم كواجب شرعي ووطني يحقق مبدأ التكاتف والإخاء واللحمة بين أبناء الوطن ولما له من آثار إيجابية على صحة الفرد والمجتمع بأسره.

ووجه "الصميلي"، شكره وتقديره لمدير مستشفى صامطة العام، يحيى أزيبي، ولبنك الدم بالمستشفى، على التجاوب ودعم المبادرة بالمعدات اللازمة والأجهزة الطبية ما يساهم في إنجاح المبادرة.

وأوضح رئيس الشؤون المدرسية بمكتب تعليم صامطة، جابر بن محمد جبيع مدخلي، أن المبادرة تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء ويتم استقبال المتبرعين من الساعة 8 صباحا إلى 2 ظهرا، وفق الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال إن المعرض المصاحب يحتوي على منشورات توعوية عن فوائد التبرع بالدم، مقدماً شكره لمدير المكتب على دعمه لقسم الشؤون المدرسية، وللزملاء مشرف ومشرفة وحدة الشؤون الصحية ولقائد ابتدائية عبد الله بن سلمة ومنسوبي المدرسة.