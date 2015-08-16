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"الفيصل" يرعى حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين.. الأحد

يقام في جدة.. وبحضور الرؤساء وأبرز النجوم

تشهد محافظة جدة، يوم الأحد المقبل، حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2019-2020، الذي سيقام تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسيعلن خلال الحفل الكبير كافة التفاصيل المتعلّقة بالنسخة الأقوى للدوري الأبرز على مستوى المنطقة، والتعرّف على التجهيزات التي تمت تهيئتها في المنشآت الرياضية، والتي تهدف إلى الرفع من مستوى التجربة الجماهيريّة للدوري السعودي للمحترفين، سواء داخل الملعب أو من أمام الشاشات للجماهير؛ لمتابعة لمنافسات الدوري السعودي داخل وخارج المملكة.

وتستعدّ الأندية السعوديّة للدخول بقوّة معترك الدوري بنسخته الجديدة لأوّل مرّة بـ16 رئيسًا منتخبًا، بعد أن أتمّت جميع الأندية المشاركة في الدوري عقد جمعيّاتها العموميّة وانتخاب مجالس الإدارة لمدّة أربع سنوات؛ وهو ما سيضفي مزيدًا من الاستدامة الإداريّة والماليّة التي ستنعكس على مستوى تنافسيّة الدوري بشكل إيجابي.

إضافة إلى ذلك ستدخل الأندية منافسات هذا الموسم بملاءة ماليّة مميّزة، بعد أن تم إقرار إجمالي دعم بأكثر من 1.6 مليار ريال لأندية دوري المحترفين حصرًا؛ وفقًا لاستراتيجيّة دعم الأندية التي وجّه بتقديمها ولي العهد –حفظه الله– التي ترتكز على محاور حوكمة تهدف إلى تطوير واستدامة العمل الإداري والمالي في الأندية؛ وذلك للنهوض بقيمة الأندية السعوديّة الإداريّة والفنيّة بشكل خاص، والدوري السعودي للمحترفين بشكل عام؛ سعيًا نحو عمل احترافي متميز.

وسيشهد الحفل حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر، وجميع رؤساء أندية دوري المحترفين، إضافة إلى نخبة من نجوم الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يرعى حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين.. الأحد
سبق

تشهد محافظة جدة، يوم الأحد المقبل، حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2019-2020، الذي سيقام تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسيعلن خلال الحفل الكبير كافة التفاصيل المتعلّقة بالنسخة الأقوى للدوري الأبرز على مستوى المنطقة، والتعرّف على التجهيزات التي تمت تهيئتها في المنشآت الرياضية، والتي تهدف إلى الرفع من مستوى التجربة الجماهيريّة للدوري السعودي للمحترفين، سواء داخل الملعب أو من أمام الشاشات للجماهير؛ لمتابعة لمنافسات الدوري السعودي داخل وخارج المملكة.

وتستعدّ الأندية السعوديّة للدخول بقوّة معترك الدوري بنسخته الجديدة لأوّل مرّة بـ16 رئيسًا منتخبًا، بعد أن أتمّت جميع الأندية المشاركة في الدوري عقد جمعيّاتها العموميّة وانتخاب مجالس الإدارة لمدّة أربع سنوات؛ وهو ما سيضفي مزيدًا من الاستدامة الإداريّة والماليّة التي ستنعكس على مستوى تنافسيّة الدوري بشكل إيجابي.

إضافة إلى ذلك ستدخل الأندية منافسات هذا الموسم بملاءة ماليّة مميّزة، بعد أن تم إقرار إجمالي دعم بأكثر من 1.6 مليار ريال لأندية دوري المحترفين حصرًا؛ وفقًا لاستراتيجيّة دعم الأندية التي وجّه بتقديمها ولي العهد –حفظه الله– التي ترتكز على محاور حوكمة تهدف إلى تطوير واستدامة العمل الإداري والمالي في الأندية؛ وذلك للنهوض بقيمة الأندية السعوديّة الإداريّة والفنيّة بشكل خاص، والدوري السعودي للمحترفين بشكل عام؛ سعيًا نحو عمل احترافي متميز.

وسيشهد الحفل حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر، وجميع رؤساء أندية دوري المحترفين، إضافة إلى نخبة من نجوم الدوري.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
08:09 PM

"الفيصل" يرعى حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين.. الأحد

يقام في جدة.. وبحضور الرؤساء وأبرز النجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تشهد محافظة جدة، يوم الأحد المقبل، حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2019-2020، الذي سيقام تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسيعلن خلال الحفل الكبير كافة التفاصيل المتعلّقة بالنسخة الأقوى للدوري الأبرز على مستوى المنطقة، والتعرّف على التجهيزات التي تمت تهيئتها في المنشآت الرياضية، والتي تهدف إلى الرفع من مستوى التجربة الجماهيريّة للدوري السعودي للمحترفين، سواء داخل الملعب أو من أمام الشاشات للجماهير؛ لمتابعة لمنافسات الدوري السعودي داخل وخارج المملكة.

وتستعدّ الأندية السعوديّة للدخول بقوّة معترك الدوري بنسخته الجديدة لأوّل مرّة بـ16 رئيسًا منتخبًا، بعد أن أتمّت جميع الأندية المشاركة في الدوري عقد جمعيّاتها العموميّة وانتخاب مجالس الإدارة لمدّة أربع سنوات؛ وهو ما سيضفي مزيدًا من الاستدامة الإداريّة والماليّة التي ستنعكس على مستوى تنافسيّة الدوري بشكل إيجابي.

إضافة إلى ذلك ستدخل الأندية منافسات هذا الموسم بملاءة ماليّة مميّزة، بعد أن تم إقرار إجمالي دعم بأكثر من 1.6 مليار ريال لأندية دوري المحترفين حصرًا؛ وفقًا لاستراتيجيّة دعم الأندية التي وجّه بتقديمها ولي العهد –حفظه الله– التي ترتكز على محاور حوكمة تهدف إلى تطوير واستدامة العمل الإداري والمالي في الأندية؛ وذلك للنهوض بقيمة الأندية السعوديّة الإداريّة والفنيّة بشكل خاص، والدوري السعودي للمحترفين بشكل عام؛ سعيًا نحو عمل احترافي متميز.

وسيشهد الحفل حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر، وجميع رؤساء أندية دوري المحترفين، إضافة إلى نخبة من نجوم الدوري.

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