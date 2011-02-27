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"الزهراني": اعتماد جسرين بوادي قنونا و3 قيد الدراسة

يمر بها الطريق الرابط بين منطقة عسير والطريق الساحلي

أوضح مدير فرع وزارة النقل بالقنفذة صالح الزهراني أنه جرى اعتماد تنفيذ اثنين من الجسور بوادي قنونا رقم 3 و5، وسيبدأ المقاول في تنفيذها مباشرة، فيما ما زالت الثلاثة الباقية رقم 1و2 و4 قيد الدراسة، وسيتم اعتمادها قريباً، بعد الانتهاء من التصاميم، حتى يتم استكمال جميع الكباري بنهاية المشروع.

جدير بالذكر أن كباري وادي قنونا الخمس التي يمر بها الطريق الرابط بين منطقة عسير والطريق الساحلي كانت تشكل خطراً ومعاناة لعابري الطريق وقت هطول الأمطار وجريان الوادي، الذي سبق وأن راح ضحيته الكثير من الأرواح والممتلكات.

وتناولت "سبق" معاناة المواطنين في أكثر من 10 أخبار خلال الأعوام الماضية نقلت فيها معاناة سكان المنطقة وسالكي الطريق من عدم وجود جسور تؤمن حركتهم على الطريق أثناء الأمطار، حتى تم اعتماد المشروع.

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"الزهراني": اعتماد جسرين بوادي قنونا و3 قيد الدراسة
سبق

أوضح مدير فرع وزارة النقل بالقنفذة صالح الزهراني أنه جرى اعتماد تنفيذ اثنين من الجسور بوادي قنونا رقم 3 و5، وسيبدأ المقاول في تنفيذها مباشرة، فيما ما زالت الثلاثة الباقية رقم 1و2 و4 قيد الدراسة، وسيتم اعتمادها قريباً، بعد الانتهاء من التصاميم، حتى يتم استكمال جميع الكباري بنهاية المشروع.

جدير بالذكر أن كباري وادي قنونا الخمس التي يمر بها الطريق الرابط بين منطقة عسير والطريق الساحلي كانت تشكل خطراً ومعاناة لعابري الطريق وقت هطول الأمطار وجريان الوادي، الذي سبق وأن راح ضحيته الكثير من الأرواح والممتلكات.

وتناولت "سبق" معاناة المواطنين في أكثر من 10 أخبار خلال الأعوام الماضية نقلت فيها معاناة سكان المنطقة وسالكي الطريق من عدم وجود جسور تؤمن حركتهم على الطريق أثناء الأمطار، حتى تم اعتماد المشروع.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
09:45 AM

"الزهراني": اعتماد جسرين بوادي قنونا و3 قيد الدراسة

يمر بها الطريق الرابط بين منطقة عسير والطريق الساحلي

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حسن العيسي - القنفذة
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5,770

أوضح مدير فرع وزارة النقل بالقنفذة صالح الزهراني أنه جرى اعتماد تنفيذ اثنين من الجسور بوادي قنونا رقم 3 و5، وسيبدأ المقاول في تنفيذها مباشرة، فيما ما زالت الثلاثة الباقية رقم 1و2 و4 قيد الدراسة، وسيتم اعتمادها قريباً، بعد الانتهاء من التصاميم، حتى يتم استكمال جميع الكباري بنهاية المشروع.

جدير بالذكر أن كباري وادي قنونا الخمس التي يمر بها الطريق الرابط بين منطقة عسير والطريق الساحلي كانت تشكل خطراً ومعاناة لعابري الطريق وقت هطول الأمطار وجريان الوادي، الذي سبق وأن راح ضحيته الكثير من الأرواح والممتلكات.

وتناولت "سبق" معاناة المواطنين في أكثر من 10 أخبار خلال الأعوام الماضية نقلت فيها معاناة سكان المنطقة وسالكي الطريق من عدم وجود جسور تؤمن حركتهم على الطريق أثناء الأمطار، حتى تم اعتماد المشروع.

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