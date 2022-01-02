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10 ميداليات لطلبة تعليم تبوك في مسابقة بيبراس العالمية للمعلوماتية

ضمن برامج التعاون بين "موهبة" ووزارة التعليم لدعم ورعاية الموهوبين

بارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير لطلاب وطالبات مدارس المنطقة، تحقيق 10 ميداليات متنوعة على مستوى المملكة في مسابقة بيبراس العالمية للمعلوماتية ضمن برامج التعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم لدعم ورعاية الموهوبين وتعزيز حضور المملكة في المسابقات العلمية الدولية.

وهنّأ "القعير" الفائزين في المسابقة التي تُمثل مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز المفاهيم المعلوماتية الحاسوبية، ومهارات التفكير الحسابي باستخدام الحاسب الآلي لدى الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية؛ مؤكدًا أهمية المسابقة باعتبارها إحدى المراحل الرئيسية لإعداد وتطوير قدرات الفريق الوطني السعودي للمنافسة عالميًّا في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية؛ مثمنًا هذا الإنجاز لتعليم المنطقة؛ متمنيًا لجميع الأبناء الطلبة النجاح والتفوق.

وتضمنت نتائج المسابقة تحقيق الطالب "زياد منير حسن" الميدالية الذهبية، كما حصل على الميدالية الفضية ثلاثة طلاب وطالبة وهم: سعود موسى البلوي، محمد نائل موسى، فارس أسامة البكري، محمد فايز المعاوي وألما نائل موسى؛ فيما حصد أربع طالبات الميدالية البرونزية وهن؛ ميعاد خالد البلوي، تالين منير حسن، ريمان منير حسن، ليان عيسى آل عيسى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 ميداليات لطلبة تعليم تبوك في مسابقة بيبراس العالمية للمعلوماتية
سبق

بارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير لطلاب وطالبات مدارس المنطقة، تحقيق 10 ميداليات متنوعة على مستوى المملكة في مسابقة بيبراس العالمية للمعلوماتية ضمن برامج التعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم لدعم ورعاية الموهوبين وتعزيز حضور المملكة في المسابقات العلمية الدولية.

وهنّأ "القعير" الفائزين في المسابقة التي تُمثل مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز المفاهيم المعلوماتية الحاسوبية، ومهارات التفكير الحسابي باستخدام الحاسب الآلي لدى الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية؛ مؤكدًا أهمية المسابقة باعتبارها إحدى المراحل الرئيسية لإعداد وتطوير قدرات الفريق الوطني السعودي للمنافسة عالميًّا في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية؛ مثمنًا هذا الإنجاز لتعليم المنطقة؛ متمنيًا لجميع الأبناء الطلبة النجاح والتفوق.

وتضمنت نتائج المسابقة تحقيق الطالب "زياد منير حسن" الميدالية الذهبية، كما حصل على الميدالية الفضية ثلاثة طلاب وطالبة وهم: سعود موسى البلوي، محمد نائل موسى، فارس أسامة البكري، محمد فايز المعاوي وألما نائل موسى؛ فيما حصد أربع طالبات الميدالية البرونزية وهن؛ ميعاد خالد البلوي، تالين منير حسن، ريمان منير حسن، ليان عيسى آل عيسى.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
01:43 PM

10 ميداليات لطلبة تعليم تبوك في مسابقة بيبراس العالمية للمعلوماتية

ضمن برامج التعاون بين "موهبة" ووزارة التعليم لدعم ورعاية الموهوبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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بارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير لطلاب وطالبات مدارس المنطقة، تحقيق 10 ميداليات متنوعة على مستوى المملكة في مسابقة بيبراس العالمية للمعلوماتية ضمن برامج التعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم لدعم ورعاية الموهوبين وتعزيز حضور المملكة في المسابقات العلمية الدولية.

وهنّأ "القعير" الفائزين في المسابقة التي تُمثل مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز المفاهيم المعلوماتية الحاسوبية، ومهارات التفكير الحسابي باستخدام الحاسب الآلي لدى الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية؛ مؤكدًا أهمية المسابقة باعتبارها إحدى المراحل الرئيسية لإعداد وتطوير قدرات الفريق الوطني السعودي للمنافسة عالميًّا في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية؛ مثمنًا هذا الإنجاز لتعليم المنطقة؛ متمنيًا لجميع الأبناء الطلبة النجاح والتفوق.

وتضمنت نتائج المسابقة تحقيق الطالب "زياد منير حسن" الميدالية الذهبية، كما حصل على الميدالية الفضية ثلاثة طلاب وطالبة وهم: سعود موسى البلوي، محمد نائل موسى، فارس أسامة البكري، محمد فايز المعاوي وألما نائل موسى؛ فيما حصد أربع طالبات الميدالية البرونزية وهن؛ ميعاد خالد البلوي، تالين منير حسن، ريمان منير حسن، ليان عيسى آل عيسى.

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