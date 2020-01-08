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هل يشهد العالم حربًا عالمية ثالثة؟.. جنرال أمريكي يجيب

أكد أن إيران لا تملك أي قوة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها

أكد الجنرال السابق في الجيش الأمريكي جاك كين أن إيران أصدرت سلسلة تهديدات ضد الولايات المتحدة الأمريكية عقب مقتل قاسم سليماني، وأن أغلب هذه التهديدات لا تؤخذ بجد لأسباب عدة، من أبرزها أن طهران على مدى 41 عامًا كانت تطلق تصريحات مبالغًا فيها جدًّا، كما أنها دومًا تحاول التظاهر بامتلاك القوة.

وحين سُئل عن ترويج البعض لحرب عالمية ثالثة قادمة قال كين في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: إن البعض، بمن فيهم مسؤولون، يروجون لأجواء حرب عالمية ثالثة، بينما الصحيح أنه لن يكون هناك أي حرب عالمية، بل سيكون هناك عقوبات قاسية قادمة ضد إيران. مضيفًا بأن إيران لا تملك أي قوة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

الجنرال السابق في الجيش الأمريكي جاك كين إيران مقتل قاسم سليماني حرب عالمية ثالثة

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هل يشهد العالم حربًا عالمية ثالثة؟.. جنرال أمريكي يجيب
سبق

أكد الجنرال السابق في الجيش الأمريكي جاك كين أن إيران أصدرت سلسلة تهديدات ضد الولايات المتحدة الأمريكية عقب مقتل قاسم سليماني، وأن أغلب هذه التهديدات لا تؤخذ بجد لأسباب عدة، من أبرزها أن طهران على مدى 41 عامًا كانت تطلق تصريحات مبالغًا فيها جدًّا، كما أنها دومًا تحاول التظاهر بامتلاك القوة.

وحين سُئل عن ترويج البعض لحرب عالمية ثالثة قادمة قال كين في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: إن البعض، بمن فيهم مسؤولون، يروجون لأجواء حرب عالمية ثالثة، بينما الصحيح أنه لن يكون هناك أي حرب عالمية، بل سيكون هناك عقوبات قاسية قادمة ضد إيران. مضيفًا بأن إيران لا تملك أي قوة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
12:52 AM

هل يشهد العالم حربًا عالمية ثالثة؟.. جنرال أمريكي يجيب

أكد أن إيران لا تملك أي قوة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها

A A A
خالد علي - الرياض
13
10,173

أكد الجنرال السابق في الجيش الأمريكي جاك كين أن إيران أصدرت سلسلة تهديدات ضد الولايات المتحدة الأمريكية عقب مقتل قاسم سليماني، وأن أغلب هذه التهديدات لا تؤخذ بجد لأسباب عدة، من أبرزها أن طهران على مدى 41 عامًا كانت تطلق تصريحات مبالغًا فيها جدًّا، كما أنها دومًا تحاول التظاهر بامتلاك القوة.

وحين سُئل عن ترويج البعض لحرب عالمية ثالثة قادمة قال كين في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: إن البعض، بمن فيهم مسؤولون، يروجون لأجواء حرب عالمية ثالثة، بينما الصحيح أنه لن يكون هناك أي حرب عالمية، بل سيكون هناك عقوبات قاسية قادمة ضد إيران. مضيفًا بأن إيران لا تملك أي قوة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

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