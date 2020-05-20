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إصابة أردني برصاص الجيش الإسرائيلي في الباقورة

بعد اجتيازه الحدّ الفاصل

أصيب أردني (49 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بعد اجتيازه الحدّ الفاصل بين الأردن و"إسرائيل" في منطقة الباقورة.

وأوضح مصدر حكومي أردني، أن الحكومة الأردنية والأجهزة المختصة تتابع الحادثة من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الباقورة

الرئيسية/ أخبار العالم

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إصابة أردني برصاص الجيش الإسرائيلي في الباقورة
سبق

أصيب أردني (49 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بعد اجتيازه الحدّ الفاصل بين الأردن و"إسرائيل" في منطقة الباقورة.

وأوضح مصدر حكومي أردني، أن الحكومة الأردنية والأجهزة المختصة تتابع الحادثة من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
03:24 PM

إصابة أردني برصاص الجيش الإسرائيلي في الباقورة

بعد اجتيازه الحدّ الفاصل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصيب أردني (49 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بعد اجتيازه الحدّ الفاصل بين الأردن و"إسرائيل" في منطقة الباقورة.

وأوضح مصدر حكومي أردني، أن الحكومة الأردنية والأجهزة المختصة تتابع الحادثة من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية.

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