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"الصحة" تعلن تسجيل 3124 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1482 إصابة

حائل تسجل 71 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

36 حالة تعافٍ ترفع حصيلة الشفاء لـ4293

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم، 71 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وشملت الحالات المسجلة 63 حالة في مدينة حائل، و4 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

وتم تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة، بواقع 26 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشملي، وحالتين لكل من محافظات: الحائط، الشنان، موقق، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، 4829 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي 4293 حالة، وارتفع عدد الحالات النشطة إلى 507 حالات، والوفيات 29 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تسجل 71 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم
سبق

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم، 71 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وشملت الحالات المسجلة 63 حالة في مدينة حائل، و4 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

وتم تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة، بواقع 26 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشملي، وحالتين لكل من محافظات: الحائط، الشنان، موقق، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، 4829 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي 4293 حالة، وارتفع عدد الحالات النشطة إلى 507 حالات، والوفيات 29 حالة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
05:02 PM

حائل تسجل 71 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

36 حالة تعافٍ ترفع حصيلة الشفاء لـ4293

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم، 71 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وشملت الحالات المسجلة 63 حالة في مدينة حائل، و4 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

وتم تسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة، بواقع 26 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشملي، وحالتين لكل من محافظات: الحائط، الشنان، موقق، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، 4829 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي 4293 حالة، وارتفع عدد الحالات النشطة إلى 507 حالات، والوفيات 29 حالة.

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