النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صافي أرباح "لازوردي" ترتفع بنسبة 151٪

إلى 12.2 مليون ريال للربع الثاني لعام 2019

بعد أداء متميز شهده الربع الأول من العام 2019، استمرّت شركة لازوردي للمجوهرات في أدائها القوي خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 132.8 مليون ريال سعودي، مما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 43.1% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي. وبذلك تكون لازوردي قد حقّقت ارتفاعاً في إيراداتها للربع الخامس على التوالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وشركة لازوردي للمجوهرات هي العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد بلغ صافي أرباح الشركة 12.2 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2019، وهو المعدّل الأعلى الذي تسجّله الشركة خلال التسعة أرباع السابقة محققةً زيادةً بنسبة 151% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي. وأدّى ذلك إلى ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 24.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام محققاً نمواً بنسبة 73.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي النموّ في صافي الأرباح نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركة خلال النصف الأول من العام2019، والذي بلغت فيه 285.8 مليون ريال، مقارنة بـ 207.8 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 37.5%.

كما تحسّن إجمالي الربح كنسبة من الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.0% نتيجة التوفير في التكاليف بشكل عام، مما ترتب عليه خفض تكاليف الإنتاج.

وقدّمت "لازوردي" أداءً قوياً في الأسواق والقطاعات الرئيسية حيث شهد النصف الأول من العام الحالي نموّ إيرادات قطاع الجملة بالمملكة العربية السعودية بنسبة 17.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل نجاح المجموعات الجديدة والاستراتيجية التسويقية الجديدة المتبعة. كما ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 86.0% بفضل دمج الإيرادات التشغيلية للعلامة التجارية Tous والتي تمّ الاستحواذ عليها مؤخراً.

وقد استمرّت إيرادات مصر في أدائها القوي محققةً نمواً في قطاع البيع بالجملة بنسبة 19.2% بفضل نجاح الحملة الإعلانية وانجذاب العملاء لمجموعة المنتجات الجديدة. كما ارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة في مصر بنسبة 60.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل افتتاح سبعة متاجر جديدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وأشار السيد سليم شدياق الرئيس التنفيذي لـشركة لازوردي للمجوهرات، إلى أن الشركة حققت أداءً لافتاً خلال النصف الأول من العام 2019 بفضل نجاح المجموعات الجديدة، والحملات الترويجية المبنية على التعاون مع المشاهير، ونموّ قطاع البيع بالتجزئة من خلال علامة Tous التي تمّ الاستحواذ عليها مؤخراً في المملكة العربية السعودية، وارتفاع الإيرادات في قطاع البيع بالتجزئة لعلامة لازوردي. وأكّد أنّ الشركة تحقّق زيادةً مطردةً في قطاع البيع بالتجزئة من خلال العلامة Tous للمجوهرات الفاخرة بأسعار مقبولة وعلامة Miss L’ الجديدة التي أطلقتها لازوردي والتي تحقّق عائداً أكبر على الاستثمار.

كما أنّ التغير الاقتصادي الإيجابي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وارتفاع الموازنة الحكومية، وتوظيف المرأة كلّها عوامل إضافية تنعكس على أداء الشركة ككلّ داخل المملكة. ولفت السيد "شدياق" أيضاً إلى أنّ الشركة ستواصل أداءها القويّ مع اعتماد هامش إجمالي أعلى بينما تعمل في الوقت نفسه على تحسين الكفاءة الإنتاجية لعمليات التصنيع من خلال الاستفادة من قدرات الشركة في اعتماد التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة والطباعة الثلاثية الأبعاد. وأشار أخيراً إلى أنّ الشركة ستركّز على دمج عمليات شراء جديدة ومواصلة استراتيجية الاندماج والاستحواذ عبر تحديد أهداف طموحة يمكنها تحقيق قيمة مضافة وزيادة الأرباح وتقديم عائدات جذّابة إلى المساهمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صافي أرباح "لازوردي" ترتفع بنسبة 151٪
سبق

بعد أداء متميز شهده الربع الأول من العام 2019، استمرّت شركة لازوردي للمجوهرات في أدائها القوي خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 132.8 مليون ريال سعودي، مما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 43.1% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي. وبذلك تكون لازوردي قد حقّقت ارتفاعاً في إيراداتها للربع الخامس على التوالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وشركة لازوردي للمجوهرات هي العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد بلغ صافي أرباح الشركة 12.2 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2019، وهو المعدّل الأعلى الذي تسجّله الشركة خلال التسعة أرباع السابقة محققةً زيادةً بنسبة 151% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي. وأدّى ذلك إلى ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 24.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام محققاً نمواً بنسبة 73.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي النموّ في صافي الأرباح نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركة خلال النصف الأول من العام2019، والذي بلغت فيه 285.8 مليون ريال، مقارنة بـ 207.8 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 37.5%.

كما تحسّن إجمالي الربح كنسبة من الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.0% نتيجة التوفير في التكاليف بشكل عام، مما ترتب عليه خفض تكاليف الإنتاج.

وقدّمت "لازوردي" أداءً قوياً في الأسواق والقطاعات الرئيسية حيث شهد النصف الأول من العام الحالي نموّ إيرادات قطاع الجملة بالمملكة العربية السعودية بنسبة 17.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل نجاح المجموعات الجديدة والاستراتيجية التسويقية الجديدة المتبعة. كما ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 86.0% بفضل دمج الإيرادات التشغيلية للعلامة التجارية Tous والتي تمّ الاستحواذ عليها مؤخراً.

وقد استمرّت إيرادات مصر في أدائها القوي محققةً نمواً في قطاع البيع بالجملة بنسبة 19.2% بفضل نجاح الحملة الإعلانية وانجذاب العملاء لمجموعة المنتجات الجديدة. كما ارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة في مصر بنسبة 60.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل افتتاح سبعة متاجر جديدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وأشار السيد سليم شدياق الرئيس التنفيذي لـشركة لازوردي للمجوهرات، إلى أن الشركة حققت أداءً لافتاً خلال النصف الأول من العام 2019 بفضل نجاح المجموعات الجديدة، والحملات الترويجية المبنية على التعاون مع المشاهير، ونموّ قطاع البيع بالتجزئة من خلال علامة Tous التي تمّ الاستحواذ عليها مؤخراً في المملكة العربية السعودية، وارتفاع الإيرادات في قطاع البيع بالتجزئة لعلامة لازوردي. وأكّد أنّ الشركة تحقّق زيادةً مطردةً في قطاع البيع بالتجزئة من خلال العلامة Tous للمجوهرات الفاخرة بأسعار مقبولة وعلامة Miss L’ الجديدة التي أطلقتها لازوردي والتي تحقّق عائداً أكبر على الاستثمار.

كما أنّ التغير الاقتصادي الإيجابي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وارتفاع الموازنة الحكومية، وتوظيف المرأة كلّها عوامل إضافية تنعكس على أداء الشركة ككلّ داخل المملكة. ولفت السيد "شدياق" أيضاً إلى أنّ الشركة ستواصل أداءها القويّ مع اعتماد هامش إجمالي أعلى بينما تعمل في الوقت نفسه على تحسين الكفاءة الإنتاجية لعمليات التصنيع من خلال الاستفادة من قدرات الشركة في اعتماد التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة والطباعة الثلاثية الأبعاد. وأشار أخيراً إلى أنّ الشركة ستركّز على دمج عمليات شراء جديدة ومواصلة استراتيجية الاندماج والاستحواذ عبر تحديد أهداف طموحة يمكنها تحقيق قيمة مضافة وزيادة الأرباح وتقديم عائدات جذّابة إلى المساهمين.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
02:52 PM

صافي أرباح "لازوردي" ترتفع بنسبة 151٪

إلى 12.2 مليون ريال للربع الثاني لعام 2019

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
26

بعد أداء متميز شهده الربع الأول من العام 2019، استمرّت شركة لازوردي للمجوهرات في أدائها القوي خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 132.8 مليون ريال سعودي، مما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 43.1% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي. وبذلك تكون لازوردي قد حقّقت ارتفاعاً في إيراداتها للربع الخامس على التوالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وشركة لازوردي للمجوهرات هي العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد بلغ صافي أرباح الشركة 12.2 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2019، وهو المعدّل الأعلى الذي تسجّله الشركة خلال التسعة أرباع السابقة محققةً زيادةً بنسبة 151% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي. وأدّى ذلك إلى ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 24.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام محققاً نمواً بنسبة 73.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي النموّ في صافي الأرباح نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركة خلال النصف الأول من العام2019، والذي بلغت فيه 285.8 مليون ريال، مقارنة بـ 207.8 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 37.5%.

كما تحسّن إجمالي الربح كنسبة من الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.0% نتيجة التوفير في التكاليف بشكل عام، مما ترتب عليه خفض تكاليف الإنتاج.

وقدّمت "لازوردي" أداءً قوياً في الأسواق والقطاعات الرئيسية حيث شهد النصف الأول من العام الحالي نموّ إيرادات قطاع الجملة بالمملكة العربية السعودية بنسبة 17.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل نجاح المجموعات الجديدة والاستراتيجية التسويقية الجديدة المتبعة. كما ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 86.0% بفضل دمج الإيرادات التشغيلية للعلامة التجارية Tous والتي تمّ الاستحواذ عليها مؤخراً.

وقد استمرّت إيرادات مصر في أدائها القوي محققةً نمواً في قطاع البيع بالجملة بنسبة 19.2% بفضل نجاح الحملة الإعلانية وانجذاب العملاء لمجموعة المنتجات الجديدة. كما ارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة في مصر بنسبة 60.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل افتتاح سبعة متاجر جديدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وأشار السيد سليم شدياق الرئيس التنفيذي لـشركة لازوردي للمجوهرات، إلى أن الشركة حققت أداءً لافتاً خلال النصف الأول من العام 2019 بفضل نجاح المجموعات الجديدة، والحملات الترويجية المبنية على التعاون مع المشاهير، ونموّ قطاع البيع بالتجزئة من خلال علامة Tous التي تمّ الاستحواذ عليها مؤخراً في المملكة العربية السعودية، وارتفاع الإيرادات في قطاع البيع بالتجزئة لعلامة لازوردي. وأكّد أنّ الشركة تحقّق زيادةً مطردةً في قطاع البيع بالتجزئة من خلال العلامة Tous للمجوهرات الفاخرة بأسعار مقبولة وعلامة Miss L’ الجديدة التي أطلقتها لازوردي والتي تحقّق عائداً أكبر على الاستثمار.

كما أنّ التغير الاقتصادي الإيجابي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وارتفاع الموازنة الحكومية، وتوظيف المرأة كلّها عوامل إضافية تنعكس على أداء الشركة ككلّ داخل المملكة. ولفت السيد "شدياق" أيضاً إلى أنّ الشركة ستواصل أداءها القويّ مع اعتماد هامش إجمالي أعلى بينما تعمل في الوقت نفسه على تحسين الكفاءة الإنتاجية لعمليات التصنيع من خلال الاستفادة من قدرات الشركة في اعتماد التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة والطباعة الثلاثية الأبعاد. وأشار أخيراً إلى أنّ الشركة ستركّز على دمج عمليات شراء جديدة ومواصلة استراتيجية الاندماج والاستحواذ عبر تحديد أهداف طموحة يمكنها تحقيق قيمة مضافة وزيادة الأرباح وتقديم عائدات جذّابة إلى المساهمين.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,265
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,378
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,335
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,204

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة