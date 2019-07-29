صافي أرباح "لازوردي" ترتفع بنسبة 151٪

إلى 12.2 مليون ريال للربع الثاني لعام 2019

بعد أداء متميز شهده الربع الأول من العام 2019، استمرّت شركة لازوردي للمجوهرات في أدائها القوي خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 132.8 مليون ريال سعودي، مما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 43.1% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي. وبذلك تكون لازوردي قد حقّقت ارتفاعاً في إيراداتها للربع الخامس على التوالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وشركة لازوردي للمجوهرات هي العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد بلغ صافي أرباح الشركة 12.2 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2019، وهو المعدّل الأعلى الذي تسجّله الشركة خلال التسعة أرباع السابقة محققةً زيادةً بنسبة 151% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي. وأدّى ذلك إلى ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 24.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام محققاً نمواً بنسبة 73.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي النموّ في صافي الأرباح نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركة خلال النصف الأول من العام2019، والذي بلغت فيه 285.8 مليون ريال، مقارنة بـ 207.8 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 37.5%.

كما تحسّن إجمالي الربح كنسبة من الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.0% نتيجة التوفير في التكاليف بشكل عام، مما ترتب عليه خفض تكاليف الإنتاج.

وقدّمت "لازوردي" أداءً قوياً في الأسواق والقطاعات الرئيسية حيث شهد النصف الأول من العام الحالي نموّ إيرادات قطاع الجملة بالمملكة العربية السعودية بنسبة 17.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل نجاح المجموعات الجديدة والاستراتيجية التسويقية الجديدة المتبعة. كما ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 86.0% بفضل دمج الإيرادات التشغيلية للعلامة التجارية Tous والتي تمّ الاستحواذ عليها مؤخراً.

وقد استمرّت إيرادات مصر في أدائها القوي محققةً نمواً في قطاع البيع بالجملة بنسبة 19.2% بفضل نجاح الحملة الإعلانية وانجذاب العملاء لمجموعة المنتجات الجديدة. كما ارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة في مصر بنسبة 60.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل افتتاح سبعة متاجر جديدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وأشار السيد سليم شدياق الرئيس التنفيذي لـشركة لازوردي للمجوهرات، إلى أن الشركة حققت أداءً لافتاً خلال النصف الأول من العام 2019 بفضل نجاح المجموعات الجديدة، والحملات الترويجية المبنية على التعاون مع المشاهير، ونموّ قطاع البيع بالتجزئة من خلال علامة Tous التي تمّ الاستحواذ عليها مؤخراً في المملكة العربية السعودية، وارتفاع الإيرادات في قطاع البيع بالتجزئة لعلامة لازوردي. وأكّد أنّ الشركة تحقّق زيادةً مطردةً في قطاع البيع بالتجزئة من خلال العلامة Tous للمجوهرات الفاخرة بأسعار مقبولة وعلامة Miss L’ الجديدة التي أطلقتها لازوردي والتي تحقّق عائداً أكبر على الاستثمار.

كما أنّ التغير الاقتصادي الإيجابي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وارتفاع الموازنة الحكومية، وتوظيف المرأة كلّها عوامل إضافية تنعكس على أداء الشركة ككلّ داخل المملكة. ولفت السيد "شدياق" أيضاً إلى أنّ الشركة ستواصل أداءها القويّ مع اعتماد هامش إجمالي أعلى بينما تعمل في الوقت نفسه على تحسين الكفاءة الإنتاجية لعمليات التصنيع من خلال الاستفادة من قدرات الشركة في اعتماد التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة والطباعة الثلاثية الأبعاد. وأشار أخيراً إلى أنّ الشركة ستركّز على دمج عمليات شراء جديدة ومواصلة استراتيجية الاندماج والاستحواذ عبر تحديد أهداف طموحة يمكنها تحقيق قيمة مضافة وزيادة الأرباح وتقديم عائدات جذّابة إلى المساهمين.