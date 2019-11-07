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تجدد الآمال في اتفاق تجارة أمريكي صيني ينعش أسعار النفط

عوّض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات واشنطن

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، مما عوّض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 08:12 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 33 سنتاً بما يعادل 0.5 بالمائة إلى 62.07 دولار للبرميل، بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 1.22 دولار للبرميل أو نحو اثنين بالمائة يوم الأربعاء.

ووفق "رويترز" زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.7 بالمائة عن الإغلاق السابق لتصل إلى 56.72 دولار للبرميل. كان سعر التسوية منخفضاً 88 سنتا أو 1.54 بالمائة في الجلسة السابقة.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إنه في حين لم تتفق بكين وواشنطن بعد على الإلغاء المتبادل لبعض الرسوم الجمركية القائمة لكي يتوصل البلدان إلى اتفاق تجارة "المرحلة واحد"، فقد اتفقا على إلغاء رسوم إضافية على مراحل مختلفة.

أعطى ذلك دفعة إيجابية لمعنويات السوق بعد أنباء بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج وتراجع الصادرات. اكتسح ذلك الرقم توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.5 مليون برميل، حسب ما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 2.8 مليون برميل و622 ألف برميل على الترتيب.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تجدد الآمال في اتفاق تجارة أمريكي صيني ينعش أسعار النفط
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، مما عوّض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 08:12 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 33 سنتاً بما يعادل 0.5 بالمائة إلى 62.07 دولار للبرميل، بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 1.22 دولار للبرميل أو نحو اثنين بالمائة يوم الأربعاء.

ووفق "رويترز" زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.7 بالمائة عن الإغلاق السابق لتصل إلى 56.72 دولار للبرميل. كان سعر التسوية منخفضاً 88 سنتا أو 1.54 بالمائة في الجلسة السابقة.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إنه في حين لم تتفق بكين وواشنطن بعد على الإلغاء المتبادل لبعض الرسوم الجمركية القائمة لكي يتوصل البلدان إلى اتفاق تجارة "المرحلة واحد"، فقد اتفقا على إلغاء رسوم إضافية على مراحل مختلفة.

أعطى ذلك دفعة إيجابية لمعنويات السوق بعد أنباء بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج وتراجع الصادرات. اكتسح ذلك الرقم توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.5 مليون برميل، حسب ما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 2.8 مليون برميل و622 ألف برميل على الترتيب.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
12:28 PM

تجدد الآمال في اتفاق تجارة أمريكي صيني ينعش أسعار النفط

عوّض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات واشنطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، مما عوّض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 08:12 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 33 سنتاً بما يعادل 0.5 بالمائة إلى 62.07 دولار للبرميل، بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 1.22 دولار للبرميل أو نحو اثنين بالمائة يوم الأربعاء.

ووفق "رويترز" زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.7 بالمائة عن الإغلاق السابق لتصل إلى 56.72 دولار للبرميل. كان سعر التسوية منخفضاً 88 سنتا أو 1.54 بالمائة في الجلسة السابقة.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إنه في حين لم تتفق بكين وواشنطن بعد على الإلغاء المتبادل لبعض الرسوم الجمركية القائمة لكي يتوصل البلدان إلى اتفاق تجارة "المرحلة واحد"، فقد اتفقا على إلغاء رسوم إضافية على مراحل مختلفة.

أعطى ذلك دفعة إيجابية لمعنويات السوق بعد أنباء بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج وتراجع الصادرات. اكتسح ذلك الرقم توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.5 مليون برميل، حسب ما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 2.8 مليون برميل و622 ألف برميل على الترتيب.

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